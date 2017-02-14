ضربه ده میلیارد تومانی وزارت اطلاعات به قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، قاسم خورشیدی گفت: وزارت اطلاعات در عملیاتی در انبارهای حواشی شهر تهران ۷ دستگاه کانتینر حاوی پوشاک، البسه، پارچه و بدلیجات قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد تومان کشف و تحویل مراجع رسیدگی کننده داد.

وی گفت: این ۷ کانتینر در گمرک بعنوان پلاستیک اظهار شده بود و وزارت اطلاعات با همکاری نزدیک گمرک موفق به کشف و ضبط آن شد؛ در این میان مأموران نیروی انتظامی نیز دیشب در یکی از خیابان های مرکزی شهر تهران ۳ کامیونت را توقیف کردند که حاوی پوشاک و پارچه مظنون به قاچاق بود.

خورشیدی گفت: این محموله شامل ۱۰ تن جنس است و ارزش آن بیش از ۱ میلیارد تومان برآورد می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق گروه کالایی دام سبک و سنگین به کشور میل به صفر پیدا کرده است؛ واردات این گروه کالایی در گذشته از همسایگان شرقی کشورمان غیرقانونی بود اما با اصلاح قوانین قاچاق آن به کشور حداقلی شده است.

وی افزود: هم اینک واردات این کالا به کشور قانونی شده و قرنطینه در استان های شرقی کشور مستقر شده و در همانجا کشتار، بسته بندی و به مراکز عرضه در داخل کشور ارسال می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افزایش ۳۰۲ درصدی کشفیات سیگار قاچاق خبر داد؛ در ده ماهه امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ سیگار قاچاق کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰۲ درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: در همین مدت ۲۰۳ میلیون ۹۶۸ هزار قلم داروی قاچاق کشف شد که ۱۵۴ درصد رشد نشان می دهد؛ در ده ماهه امسال ۳۹ هزار تن برنج کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۲ درصد رشد نشان می دهد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در این مدت ۲۰۸ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق کشف شد که ۱۸.۴ درصد رشد دارد.

وی گفت: ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار ۹۷۰ دستگاه وقطعه لوازم یدکی خودروی قاچاق در این مدت کشف شده که ۲۹۲ درصد رشد را نشان می دهد.

خورشیدی با بیان اینکه در ده ماهه امسال ۱۲ میلیون قلم لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق با رشد ۹ درصدی کشف شده است گفت: در این مدت همچنین یک میلیون و ۴۵۷ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی با رشد ۸۸.۴ درصد رشد کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه در همین مدت ۵ میلیون و ۸۱۸ هزار قلم اسباب بازی قاچاق با رشد ۸۷ درصدی کشف شده است افزود: همچنین ۳۴ هزار تن اقلام خوراکی با رشد ۸۸ درصدی کشف و ضبط شده است.

خورشیدی افزود: در این مدت ۱۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی با رشد ۲۰۳ درصد و ۱۰۸ هزار دستگاه لوازم صوتی و تصویری با ۲۴۰ درصد رشد کشف و ضبط شده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا امروز بیش از ۱۶۰ هزار انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نام شده اند.

خورشیدی با بیان اینکه در گذشته هر کسی می توانست با یک کد ده رقمی که حتی شامل ۱۰ عدد ۱ می شد بارنامه بگیرد، گفت: هم اینک سازمان راهداری و حمل و نقل کشور با استفاده از شبکه پستی و کدپستی ثبت بارنامه تا سطح شهرستان تقلیل داده است. یعنی باید کد بارنامه واقعی و مربوط به شهرستان باشد.

وی افزود: با اجرای طرح سامانه جامع انبارها به تدریج این حلقه تنگ می شود و اگر کسی آدرس انبارش را در این سامانه ثبت نکرده باشد نمی تواند بارنامه برخط دریافت کند؛ انتظار داریم در فصل اول سال ۹۶ این سامانه عملیاتی شود.