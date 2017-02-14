تیم هندبال هپکوی اراک در مصاف با فولاد مبارکه اصفهان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهاردهم از سری مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور، دو تیم هپکوی اراک و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان عصر سه شنبه در سالن اختصاصی هپکو در اراک به مصاف یکدیگر رفتند .

براساس این گزارش، تیم هپکوی اراک در شرایطی مقابل تیم ریشه دار و مدعی قهرمانی هندبال فولاد سپاهان اصفهان قرار گرفت که با بحران مالی روبرو است و با وجود تمامی مشکلات، هفته گذشته نیز در شیراز بر تیم مرودشت غلبه کرد.

در دیدار امروز، بازیکنان تیم هپکو مقابل حریف قدر و مدعی قهرمانی یعنی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خوب جنگیدند و نشان دادند استحقاق برتری را دارند.

در نیمه اول بازی امکان هر گونه ابتکار عمل از تیم فولاد سپاهان گرفته شد و بازی در این نیمه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به سود هپکوی اراک پایان یافت.

در نیمه دوم تیم هندبال اصفهان بر شدت تلاش خود افزود، فاصله امتیازهای خود را با اراک کم کرد و قصد داشت بازی را به سود خود پایان دهد و پیروز میدان باشد.

در دقیقه ۲۸ نیمه دوم و دو دقیقه به پایان بازی، تابلوی سالن تساوی ۲۶ - ۲۶ را نشان می داد و هر دو تیم منتظر سرنوشت بازی با رد و بدل شدن یک گل بودند تا اینکه در ثانیه های آخر یکی از بازیکنان تیم هپکوی اراک با عبور از خط دفاعی فولاد مبارکه سپاهان و وارد کردن توپ به دروازه حریف، بازی را به نتیجه ۲۷ بر ۲۶ رساند که پس از ثبت گل، بلافاصله سوت داور به علامت پایان مسابقه در سالن پیچید.

سرمربی هپکو: فولاد تصور نمی کرد با شکست اراک را ترک کند

ایرج رضایی، سرمربی تیم هندبال هپکوی اراک در پایان این بازی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز مقابل تیم قوی و مدعی قهرمانی هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بازی سختی داشتیم و بازیکنان هپکو بسیار خوب و فنی ظاهر شدند.

وی افزود: تیم اصفهان به قصد برد صد درصد مقابل هپکو قرار گرفت و پیش بینی نمی کرد با شکست اراک را ترک کند چراکه این تیم سابقه چندین ساله در لیگ دارد.

سرمربی تیم هندبال هپکوی اراک بیان کرد: از مسئولین استان انتظار مساعدت و حمایت از این تیم را داریم و از رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر استان مرکزی که در زمان بحران مالی تیم هپکو، در حمایت از این تیم تلاش دلسوزانه ای در انعکاس اخبار و پیگیری ها، داشتند قدردانی می کنیم.