مجید رحیمی‌زاده پس از پیروزی برابر هپکو اراک در هفته دوم لیگ برتر هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیروزی در اولین بازی خانگی فصل جدید اتفاق خوبی بود. هپکو اراک سرمایه‌گذاری درستی انجام داده، دو الی سه سال در لیگ حضور نداشتند اما امسال بازگشتند و باید به این کارخانه خوب تبریک گفت. بازیکنانشان همگی چهره‌های شناخته‌شده و با سابقه‌ای هستند و حتی چند نفرشان سابقه حضور در تیم ملی را دارند.



وی ادامه داد: خوشبختانه امروز بازی خوبی از بچه‌هایمان دیدیم. پیش‌بینی بازی سختی را داشتیم و با بازیکنانم در این‌باره صحبت کرده بودم. با این حال، تنها با سه روز تمرین وارد مسابقه شدیم. بازیکنان با وجود درد و فشار بدنی واقعاً تلاش کردند. متأسفانه رضا شهبازی را به دلیل آسیب‌دیدگی در اختیار نداشتیم، اما با تمام این شرایط بچه‌ها عملکرد قابل قبولی داشتند.



سرمربی تیم هندبال سپاهان نوین، افزود: در نیمه دوم، بازی کمی نزدیک شد و اگر آن پنج گل نیمه اول را نداشتیم شاید نتیجه متفاوت می‌شد. با این حال بازی سنگینی بود و خوشبختانه پیروز شدیم. هر دو تیم امروز از سنگربانان آماده‌ای بهره بردند. دروازه‌بان ما از دروازه‌ خوب ‌های لیگ است و حتی به اردوی تیم ملی نیز دعوت شده. همین عملکرد خوب دو دروازه‌بان باعث شد بازی پایاپای پیش برود.



رحیمی‌زاده با بیان اینکه تیم ما با ترکیبی از بازیکنان جوان و امید بسته شده است، تصریح کرد: با بودجه‌ای منطقی و بدون سر و صدای زیاد وارد مسابقات شدیم. هدف‌مان این است که به جوانان میدان دهیم و در عین حال نتایج خوبی بگیریم. بچه‌ها از قبل هم در قالب تمرینات مشترک کار می‌کردند و وقتی باشگاه سپاهان نوین تصمیم به تیم‌داری گرفت، این جمع آماده بود. جا دارد از ارکان باشگاه سپاهان نوین، مدیران فولاد مبارکه و همچنین پیشکسوتان هندبال که در تشکیل این تیم نقش زیادی داشتند، قدردانی کنم.



وی در خصوص داوری مسابقه، گفت: در نیمه اول داوری خوب بود، اما در نیمه دوم به دلیل حساسیت مسابقه اعتراضات افزایش پیدا کرد. البته همیشه گفته‌ام اعتراض به داور به معنای بد بودن او نیست؛ فشار بازی باعث واکنش بازیکنان و مربیان می‌شود. بعد از مسابقه هم از داوران عذرخواهی کردم. داوران ما زحمت‌کش و باتجربه هستند و باید قدردان‌شان بود.



سرمربی تیم هندبال سپاهان نوین با اشاره بر اینکه همه بازیکنان بومی اصفهان هستند، اظهار کرد: ‌ صد درصد بازیکنان ما اصفهانی هستند؛ تنها یک بازیکن از شهرکرد داریم که او هم ساکن اصفهان است. این برای نخستین‌بار است که یک تیم صد درصد اصفهانی در لیگ شرکت می‌کند. متأسفانه ظرفیت ما محدود به ۲۵ بازیکن بود و نتوانستیم همه نفرات مستعد را جذب کنیم. امیدوارم روزی برسد که دوباره مانند گذشته اصفهان چهار تیم در لیگ برتر داشته باشد، چون واقعاً این پتانسیل در هندبال اصفهان وجود دارد.



رحیمی‌زاده در مورد کاهش تعداد تیم‌های اصفهانی در لیگ، تصریح کرد: وقتی اصفهان مهد هندبال کشور است، بازیکنان زیادی دارد، اما اینکه از چهار تیم به دو تیم برسیم، برای آینده این رشته نگران‌کننده است. شرایط فعلی جامعه و ورزش تأثیرگذار بوده، اما باید تلاش کنیم تا سطح هندبال را بالا ببریم تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب شوند.



وی افزود:صادقانه بگویم، ای کاش تیم گیتی‌پسند منحل نمی‌شد. آن تیم واقعاً خوب بود و کیوان صادقی سه سال برای این تیم زحمت کشید. در جریان جزئیات تصمیم نیستم، اما از نگاه یک فرد دلسوز هندبال، حیف شد که آن مجموعه از بین رفت.



سرمربی تیم هندبال سپاهان نوین در رابطه با مسابقات کشورهای اسلامی و ترکیب تیم ملی، گفت: طبق برنامه فعلی احتمالاً لیگ پس از هفته چهارم حدود ۲۰ تا ۲۵ روز تعطیل می‌شود تا تیم ملی در بازی‌های کشورهای اسلامی شرکت کند. رافائل برای تورنمنت پیش‌رو، به دلیل در اختیار نداشتن لژیونرها، بیشتر از بازیکنان شاغل در لیگ ایران استفاده خواهد کرد. احتمال دارد یکی دو لژیونر مثل سرپوشی از لیگ قطر به تیم اضافه شوند، اما ترکیب اصلی را بازیکنان داخلی تشکیل خواهند داد.



رحیمی‌زاده افزود: امیدوارم با حمایت مسئولان، پیشکسوتان و هواداران، دوباره شاهد روزهای پرشکوه هندبال اصفهان باشیم. پتانسیل بالایی داریم و می‌توانیم دوباره جزو برترین‌های کشور باشیم.

