معتقدیم اکنون زمان مناسبی برای استیضاح آخوندی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی، گفت: آقای آخوندی برای دفاع از عملکرد خود در مجلس اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: معتقدیم اکنون وقت مناسبی برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آخوندی خدمات بسیاری را در وزارتخانه راه و شهرسازی انجام داده، گفت: ایشان کارهای قابل قبولی انجام داده و امیدواریم کمیسیون عمران نیز در یک جلسه کارشناسی انجام شود و به طور کامل موضوعات بررسی شود.