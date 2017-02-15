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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

امیری در جمع خبرنگاران:

معتقدیم اکنون زمان مناسبی برای استیضاح آخوندی نیست

معتقدیم اکنون زمان مناسبی برای استیضاح آخوندی نیست

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: معتقدیم اکنون وقت مناسبی برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی، گفت: آقای آخوندی برای دفاع از عملکرد خود در مجلس اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: معتقدیم اکنون وقت مناسبی برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه آخوندی خدمات بسیاری را در وزارتخانه راه و شهرسازی انجام داده، گفت: ایشان کارهای قابل قبولی انجام داده و امیدواریم کمیسیون عمران نیز در یک جلسه کارشناسی انجام شود و به طور کامل موضوعات بررسی شود.

کد مطلب 3908032

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