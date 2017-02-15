به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز پویش کتابخوانی «کتاب‌شارژ» از سوی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی و نقد کتاب «نرگس» نوشته رحیم مخدومی برگزار می‌شود.

این کتاب که برای مخاطبان نوجوان و جوان تالیف شده است محوریت این پویش کتابخوانی را تا ۱۴ خرداد ماه سال آینده تشکیل می‌دهد.

مخدومی در رمان«نرگس» ماجرای اسماعیل را شرح می دهد که خواهرش نرگس به دلیل محجبه بودن از مدرسه اخراج شده است.

او به هر دری که می زند نمی تواند خواهرش را به مدرسه بفرستد؛ حتی به سر کار می رود تا بتواند برای نرگس معلم خصوصی بگیرد. اما این تنها دغدغه اسماعیل نیست. او از یک سو دایی روحانی ای دارد که مدام در تعقیب و گریز با نیروهای ساواک است. از سوی دیگر، پدر اسماعیل و خود او به دلیل فعالیت های انقلابی دستگیر می شوند؛ وقتی هم که پدرش به زندان می افتد، تامین معاش خانواده بر دوش اسماعیل می افتد. ولی همه این اتفاقات، به همراه شهادت دایی و یکی از معلمان مدرسه، او را مصمم می کند که حتی بیش از گذشته به مبارزه و تلاش برای فرستادن نرگس به مدرسه، بپردازد.

مراسم رونمایی و نقد این کتاب با حضور رحیم مخدومی و دکتر شرفی به عنوان منتقد عصر روز چهارشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۵:۳۰ در مجتمع فرهنگی سرچشمه تهران برگزار می‌شود.