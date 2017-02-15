داستان یک نویسنده ایرانی در گاردین منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان «Made in Denmark» از مجموعه «تربیتهای پدر» نوشته محمد طلوعی که پیش از این به ایتالیایی ترجمه و در مجله اینترناسیوناله چاپ شده بود، در گاردین نیز منتشر شد.
این داستان یکی از شش داستان کوتاه کتاب تربیتهای پدر است که سال ۱۳۹۳ توسط نشر افق چاپ شده است. تابستان ۶۳، نجات پسردایی کولی، Made in Denmark، دختردایی فرنگیس، مسواک بیموقع و انگشتر الماس عناوین داستانهای این مجموعه را تشکیل میدهند.
«Made in Denmark» داستان روایت بحرانهای کوچک خانواده از نگاه کودک چهارسالهای است که پدرش از هیچ تلاشی برای راضیکردن خانوادهاش برای مهاجرت دریغ نمیکند. مهاجرت، درهای باز و درهای بسته قصهای است که سرگردانی برخی از خانوادههای ایرانی میان ماندن و رفتن را حالا این بار از زوایه نگاه پسربچهای چهارساله نقل میکند.
در بخشهایی از داستان آمده: «پدرم جدی شد. توی چشمهای من نگاه کرد. کلاه سارا را از جیبش درآورد و با منگولهی صورتیاش بازی کرد. وقت تلف کرد، گفت: «تو میای محمد؟»
اولین بار بود کسی برا کاری نظرم را میپرسید. برای آدم چهار ساله جواب درست دادن در همچین وضعیتی کار سختی است. پدرم چی فکر کرده بود که همچین سوالی از من پرسید؟...»
بر اساس همین گزارش، «قربانی باد موافق» نخستین رمان محمد طلوعی بود که در سال ۱۳۸۶ منتشر و برنده پنجمین جایزه ادبی «واو» یا رمان متفاوت سال شد. مجموعه داستان «من ژانت نیستم» نیز از همین نویسنده برنده دوازدهمین جایزه ادبی گلشیری شده است.
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