به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله حشمتیان ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه خانه احزاب استان سمنان و در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه خانه احزاب برای همه مقاطع و برای همه فصول است، ابراز داشت: فعالیت های خانه احزاب با آئین نامه جدید که به تائید رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور نیز رسیده می تواند مجالی برای ترویج فعالیت های حزبی در کشور باشد.

وی با بیان اینکه خانه احزاب سعی کرده تا با جمع کردن تمام اقشار برای وحدت در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت کند، افزود: خانه احزاب به صورت مساوی از هر سه طیف سیاسی شامل اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل دعوت به کار کرده تا بتواند ترکیبی ایده آل و عادلانه برای همه فعالان سیاسی داشته باشد.

رئیس خانه احزاب با رد این شائبه که خانه احزاب تنها برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تشکیل شده است، ابراز داشت: فعالیت احزاب فقط برای انتخابات اردیبهشت ماه نیست و ما تنها سه همایش با موضوع های مختلفی مانند اقتصاد مقاومتی، منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و توسعه برگزار کرده ایم و این نشان می دهد که خانه احزاب در تمامی عرصه ها می تواند پیشگام باشد و فعالیت تنها مخصوص انتخابات نیست.

حشمتیان با بیان اینکه تشریک مساعی برای توسعه کشور رسالت ویژه خانه احزاب است، ابراز داشت: خانه احزاب از دولت اصلاحات شروع شد اما به علت برخی از کم لطفی های دولت نهم و دهم، خانه احزاب تعطیل شد و مجددا این ششمین خانه احزابی است که در دولت یازدهم تشکیل می شود، لذا امیدواریم بتوانیم در پیشبرد اهداف این مرکز موفق عمل کنیم.

وی افزود: ساز و کار تعیین شده برای خانه احزاب باعث می شود تا بتوانیم تا انتخابات ریاست جمهوری همه ۳۱ استان کشور را دارای خانه احزاب کنیم.