مسئله خوزستان جزو اولویت هاست/اختصاص صد میلیون دلار برای ریزگردها

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان ظهر امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار نمایندگان خوزستان ضمن اشاره به سابقه تاریخی و انقلابی مردم این استان نسبت به کم توجهی ها در حل رفع مشکلات مردم خوزستان اظهار گلایه کردند.

نمایندگان خوزستان بحران ریزگردها و مشکلات اخیر را موجب ناخرسندی و گلایه مردم عنوان کردند و خواستار چاره جویی فوری برای حل این بحران شدند.

مشکلات زیست محیطی، بحران ریزگردها، مشکلات کمبود آب و نقیصه سیستم آبرسانی در برخی مناطق استان و کمبود اعتبارات مهمترین موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود و پیشنهاد شد کارگروهی برای حل مشکلات این استان تشکیل شود؛ نمایندگان استان همچنین خواستار توجه جدی تر برای رفع فوری مشکلات شدند.

بنابراین گزارش، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با بیان اینکه معضلات خوزستان جدی است، افزود: این حادثه اخیر از جمله گردوغبار، قطعی آب و برق در استان بسیار تلخ بود.

ماموریت به روسای کمیسیون های کشاورزی و انرژی برای پیگیری مشکلات خوزستان

وی تصریح کرد: در راستای این پیگیری ها من از روسای کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و انرژی درخواست کردم تا این موضوع را با جدیت پیگیری کنند و با دعوت از مسئولان و وزرای مربوطه علت وقوع این مشکلات را جویا شوند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه حادثه خوزستان نشان داد که امکان تکرار آن وجود دارد، افزود: البته طبق گفته مسئولان مربوطه تمهیداتی اتخاذ شده تا هر 3 ماه یک بار بازرسی هایی از مقرها صورت گیرد تا در صورت لزوم تغییراتی نیز لحاظ شود، اما با این وجود باز هم نیاز به پیگیری وجود دارد و این حق نمایندگان استان خوزستان است که با دعوت از وزرای مربوطه در پی رفع معضلات مهم استان خوزستان باشند.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد تا مانع تکرار این حوادث در فصل تابستان باشیم، لذا لازم است بعد از بررسی های کمیسیون های مذکور جلسه ای برگزار شود تا مسیر راه روشنی هم برای نمایندگان و هم برای مردم باشد تا هم ابتدا ایرادات و هم اقداماتی که انجام شده و قرار است صورت گیرد مشخص شود.

لاریجانی در پاسخ به گلایه نمایندگان مبنی بر قابل پیش بینی بودن این حادثه افزود: اگر به واقع این فاجعه قابل پیش بینی بود، باید این موضوع بررسی شود که چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است زیرا این موضوع مشکلات زیادی را به کشور وارد کرد.

مسئله خوزستان جزو اولویت های کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله خوزستان جزو اولویت های کشور است، گفت: حال باید منتظر گزارش کمیسیون های مربوطه در این زمینه باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن جلساتی با حضور نمایندگان استان و وزرای مربوطه برگزار کنیم تا علت حادثه مشخص شود.

وی در مورد گلایه برخی نمایندگان استان خوزستان نسبت به وضعیت گمرک تأکید کرد: این موضوع را نیز پیگیری خواهیم کرد و اگر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد درصدد رفع آن خواهیم بود.

لاریجانی گفت: در زمینه توزیع اعتبارات عمرانی ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد چرا که امروزه باید پذیرفت که بحث اعتبارات عمرانی کشور مطلوب نیست به گونه‌ای که در یک کشور 80 میلیونی 90 درصد بودجه به مصارف جاری و 10 درصد آن به مصارف عمرانی اختصاص دارد.

ضرورت تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکلات استان خوزستان

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروهی جهت رفع مشکلات استان خوزستان تأکید کرد: در این میان اگر نیاز بود ما نیز نماینده‌ای را در این کارگروه مشخص خواهیم کرد تا معضلات به خوبی پیگیری شود اما پیشنهاد می شود تا تمام این مشکلات یک به یک رفع شود تا مشخص شود مشکل کار کجاست. به عنوان مثال اکنون مشکل آب بسیار جدی است.

پیشنهاد برای اختصاص صد میلیون دلار برای مسئله ریزگردها

وی به موضوع معضلات محیط زیستی در استان خوزستان اشاره کرد وگفت: مسئله ریزگردها بحرانی است تا جایی که کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ قابل توجهی برای مسئله ریزگردها در بودجه سال آتی در نظر گرفته است، حال امیدوارم این مبلغ به درستی توزیع شود.

لاریجانی افزود: امید است در آینده چنین حوادثی تکرار نشود و اگر احتیاج به صیانت‌هایی باشد تلاش خواهیم کرد تا معضلات رفع شود.

براین اساس برخی دیگر از نمایندگان خوزستان نیز به مشکلات این استان اشاره کردند و از عدم رفع مشکلات گرد و غبار در این استان انتقاد و بر این نکته تأکید کردند که تشکیل کارگروهی ملی برای رفع این معضلات به منافع ملی کمک می‌کند.

همچنین تاکید شد که محور توسعه آبادان پالایشگاه ها است و محور توسعه خرمشهر بندر است این در حالی است که بندر خرمشهر امروز غیرفعال شده و با توجه به اینکه در برنامه ششم مصوب شده تا دولت اقداماتی در این زمینه انجام دهد اما به نظر می رسد اراده لازم برای این موضوع وجود ندارد همچنین عدم استقرار گمرک در منطقه آزاد آبادان و خرمشهر مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده به گونه‌ای که مشکلات مالی زیادی گریبانگیر مردم منطقه شده است.

گفتنی است برخی نمایندگان استان از ناعادلانه بودن اعتبارات در ثبت استان انتقاد و تاکید کردند متأسفانه بر اساس ضرورت‌ها بودجه لازم در نظر گرفته نشده و بر اساس لابی‌گری بودجه‌ها توزیع می‌شود لذا باید جلوی این مهم گرفته شود