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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۳:۳۷

ادامه پرشین کاپ در بوشهر؛

روز دوم مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی؛ایران و لهستان پیروز شدند

روز دوم مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی؛ایران و لهستان پیروز شدند

بوشهر - در دومین روز از مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی با عنوان پرشین‌کاپ که در بوشهر در حال برگزاری است، تیم‌های ایران و لهستان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین مسابقه روز دوم مسابقات بین‌المللی فوتبال ساحلی با عنوان پرشین‌کاپ که در ورزشگاه دهکده گردشگری امید بوشهر برگزار شد، تیم ملی لهستان با نتیجه سه بر دو مقابل لهستان به پیروزی رسید.

لهستان که روز گذشته مقابل ایران شکست را پذیرا شده بود، امروز با گل‌های ویتولد زیبور، ژاکوب ژسینوسکی و توماس لنارت مقابل دو گل ایتالیا که توسط گابریل گوری به ثمر رسید، پیروز شد.

در دومین مسابقه که چهارشنبه‌شب برگزار شد، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دیداری سخت و نفس‌گیر مقابل تیم ملی اوکراین به برتری دست یافت.

در حالی که تیم ملی ایران تا دقایق پایانی بازی سه بر دو از حریف خود جلو بود، در آخرین دقایق بازی یک گل را دریافت کرد تا بازی به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشیده شود و ایران در مجموع با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ در ضربات پنالتی به پیروزی دست یابد.

برای ایران در این مسابقه سید علی ناظم دو گل و حمید بهزاد پور یک گل به ثمر رساندند و ایوان گلوتسکی، اولکسی الیچف، دوبویک برای اوکراین گل زدند.

در پایان روز دوم مسابقات فوتبال ساحلی، ایران با چهار امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ایتالیا و لهستان با سه امتیاز و اوکراین بدون امتیاز در رده‌های بعدی هستند.

در روز پایانی این مسابقات، فردا پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه لهستان با اوکراین و ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه دو تیم ملی ایران و ایتالیا با هم دیدار می‌کنند.

کد مطلب 3908632

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