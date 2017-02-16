به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی صبح پنج شنبه در بدو ورود به سمنان و در خلال همایش دهیاران، فرمانداران و بخشداران استان سمنان به میزبانی استانداری، با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاه های اجرایی در برگزاری انتخاباتی پرشور و مردمی، ابراز داشت: فرمانداران به مثابه نمایندگان حاکمیت در هر شهرستان رسالت دارند تا زمینه ساز حضور باشکوه مردم را در انتخابات باشند تا یکبار دیگر شاهد شکوهی از حماسه حضور در دیار سمنان باشیم.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخابات پیش رو از دو لحاظ اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که رای مردم علاوه بر تعیین رئیس دولت، در صندوق شوراهایی ریخته خواهد شد که پارلمان محلی هستند و سرنوشت یک شهر، بخش، روستا، استان و در نهایت کشور در دستانشان است لذا باید از این ظرفیت بهره برد.

اعتماد عمومی تقویت شود

معاون وزیر کشور گفت: انتخابات آزاد موهبتی است که پس از انقلاب اسلامی و به برکت خون شهدا و رهبری داهیانه امام راحل(ره) نصیب مردم شد تا خود، به دست خودشان سرنوشت و آینده کشور را تعیین کنند که این مهم در دوران طاغوت به هیچ وجه دیده نمی شد لذا باید پاسدار این میراث عظیم باشیم.

احمدی همچنین مسئولان را امانتداران مردم و خصوصا رای آنهای دانست و ابراز داشت: باید اعتماد عمومی تقویت شود و این اعتماد را باید مسئولان در مردم تقویت کنند لذا باید قاطعانه گفت هیچ مسئولی حق دخالت در انتخابات را نخواهد داشت.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور ما و تحولات پیش آمده در دنیا می طلبد تا مردم را به تاثیرات حضور حداکثری در پای صندوق های رای آگاه‌تر سازیم تا در راستای انتخاب اصلح و حضور پرشور مردمی در انتخابات پیش رو، گام هایی اساسی برداریم.

دانستن قوانین شرط اساسی برای برگزار کنندگان انتخابات است

معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور همچنین دانستن قوانین را شرط اساسی برگزار کنندگان انتخابات دانست و گفت: فرمانداران و بخشداران استان بر اجرای دقیق مصوبات و ایجاد امنیت لازم و سلامت انتخابات توجه کامل داشته باشند.

احمدی با تاکید بر اینکه بدون کوچکترین تردیدی، برای دنیای دیگران، عاقبت خود را خراب نخواهیم کرد، وزارت کشور در برگزاری انتخابات کاملا بی طرف است و اصل برای همه ما باید مشارکت حداکثری باشد.

وی با ابراز اینکه اگر مردم را آگاه کنیم نسبت به فشار دشمنی علیه ایران که اخیرا افزایش یافته، قطعا مردم با مسئولیت پذیری بیشتری مشارکت خواهند کرد، گفت: سلامت برگزاری انتخابات و امانتداری رای مردم و رعایت اخلاق و آبروی مردم مورد تاکید دولت است.

بالغ بر ۵۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن

معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور خاطر نشان کرد: یقین دارم که مردم ما انتخابات بسیار خوبی را انجام خواهند داد.

احمدی درباره واجدان شرایط نیز توضیح داد: طبق آمار مرکز آمار ایران ۵۶ میلیون و ۹۶۶ هزار نفر و طبق آمار ثبت احوال کشور ۵۵ میلیون و ۹۳۶ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات سال ۹۶ هستند که امیدواریم مانند انتخابات گذشته شاهد حضور پرشور مردم اقصی نقاط ایران اسلامی در پای صندوق های رای باشیم.

وی افزود: مشارکت مردم امروز و در این برهه تاریخی مقوله ای بسیار مهم است که توسط دشمنان نظام به شدت رصد می شود لذا با تحولاتی که در آمریکا و اروپا در کنار کشورهای منطقه ای رخ داده، مشارکت مردمی می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد لذا تاکید وزارت کشور بر این است که مسئولان استانی و شهرستانی همچنین افراد دخیل در برگزاری انتخابات بهره برداری ویژه از عید نوروز را در راستای نشاط اجتماعی و جلب مشارکت مردمی را داشته باشند.

باید مراقب رفتار بازیگران در عرصه بین المللی بود

معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور بخش دیگری از سخنان خود را به مقوله تحولات منطقه ای و سفر رئیس جمهوری به کشورهای عربی اختصاص داد و گفت: امروز دنیا در حال تحول است و ریشه های این تحول از غرب تا شرق دور مشاهده می شود.

احمدی با اشاره به انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، بیان داشت: باید مراقب رفتار بازیگران در عرصه بین المللی بود، امروز همه چیز با سرعت در حال تغییر است، همانطور که همه دنیا مشاهده کردند، ترامپ روزگاری عربستان را مادر داعش می دانست اما امروز با تغییر موضعی ۱۸۰درجه ای با عربستان و کویت ارتباطی حسنه برقرار کرده که این موارد دست به دست هم می دهد تا شرایط در دنیا دست خوش تغییرات شود.

وی با بیان اینکه باید هوشیارانه گام برداشت، افزود: تحول در دنیا باید به خوبی رصد شود و باید نسبت به این تغییرات آگاهانه برخورد کرد.

محموله کیک زرد به ایران وارد و تولید آب سنگین از سرگرفته شد

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ترویج امید در بین مردم تاکید کرد و افزود: امروز شاهد تحولات خوب اقتصادی، درمانی، بین المللی و اجتماعی در کشور هستیم که باید دستاوردهای نظام به مردم اطلاع رسانی شود.

احمدی بیان داشت: مردم باید بدانند که امروز محموله کیک زرد به ایران وارد و تولید آب سنگین از سرگرفته شده است تا شاهد تحولی در صنعت هسته ای کشور باشیم.

وی افزود: این تحولات در بخش های مختلفی نیز نمود پیدا کرده که از جمله آن می توان به بیمه درمانی، افزایش تولید چشم گیر نفت و صادرات، کاهش وابستگی بودجه به نفت، برق رسانی و گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰خانوار، توسعه شبکه حمل و نقل به خصوص در حوزه ریلی، خودکفایی گندم، صادرات گسترده گاز و ... که این امر باید به اطلاع مردم برسد.

معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور درباره انتقادات مطرح شده نسبت به دولت یازدهم نیز گفت: ما و رئیس جمهوری هرگز نمی گوئیم انتقاد نکنید ما می گوئیم امید را نباید از دل مردم فراری داد زیرا مردم این انقلاب را به راحتی به دست نیاورده اند.