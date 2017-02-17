ملی پوش فوتسال از تیم تاسیسات دریایی کنارگذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه تاسیسات دریایی با موافقت کادر فنی تیم فوتسال این باشگاه، محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن ملی پوش این تیم را کنار گذاشت. این تصمیم بعد از باخت تاسیسات به حفاری در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال و در فاصله چهار هفته به پایان این رقابتها گرفته شده است.

عملکرد انتقادبرانگیز سنگ سفیدی در مسابقات لیگ برتر و همچنین عدم تبعیت از دستوارت کادر فنی از دلایل کنارگذاشتن این بازیکن بوده است. در همین ارتباط شب گذشته مدیرعامل و رئیس هیات مدیره باشگاه تاسیسات جلسه ای را با وحید شمسایی سرمربی تیم برگزار کردند.

این در حالی است که محمود خوراکچی مربی تاسیسات هم به خاطر عملکرد سنگ سفیدی به این بازیکن انتقاد زیادی داشت و در پایان مسابقه با حفاری در رختکن اعلام کرده بود این تیم یا جای اوست یا جای سنگ سفیدی!