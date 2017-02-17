تامین شرایط ازدواج آسان برای جوانان یکی ازنیازهای ضروری جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: دین مبین اسلام در تمامی بخش های زندگی برنامه های جامع و کاملی برای ارائه کرده است و همه ما باید تمامی این برنامه ها را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: دین مبین اسلام یک دین کامل و جامع است و در هر حوزه و بخشی که نیاز باشد برنامه های کامل را ارائه کرده است و همه باید توجه داشته باشند که اجرایی کردن آموزه های دینی در جامعه باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد تا جامعه به سمت و سوی سعادت و سلامت هر چه بهتر پیش برود.

امام جمعه سنندج ضمن اشاره به اهمیت تشکیل خانواده و تاثیر آن بر سلامت هر چه بهتر جامعه در تمامی حوزه ها، افزود: توجه به بنیان خانواده و روابط اجتماعی از جمله مواردی است که در آیات متعدد قرآنی و احادیث نبوی و کلام بزرگان دینی به آن اشاره شده است و همه مسلمانان نیز باید نسبت به این آموزه های دینی توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نتایج تشکیل به موقع خانواده و همچنین ازدواج مناسب، عنوان کرد: در این راستا تاکید شده است که به دنبال ازدواج است که زن و مرد می توانند در آرامش زندگی خود را آغاز کنند و این آرامش در خانواده ها باعث می شود تا جامعه نیز به سمت و سوی سعادت و سلامت بهتری سوق داده شود.

ماموستا خدایی افزود: باید همه ما به این امر توجه کنیم که سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده‌ها و تک‌تک افراد است و ازدواج می‌تواند با تضمین سلامت جنسی، روحی و عاطفی افراد بالغ جامعه مسیر را برای تعالی دیگر اقشار هموار کند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تلاش بیشتر سازمان ها و مسئولان متولی امر ازدواج، یادآور شد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر تمام توان خویش را برای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ازدواج ساده، آسان و به هنگام در بین جوانان کردستانی فراهم کنند چرا که اگر در این عرصه کم کاری شود شاهد آسیب‌هایی خواهیم بود که جبران آنها بسیار مشکل خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های امروز نماز جمعه سنندج به رسالت خانواده ها در خصوص ازدواج اشاره کرد و افزود: خانواده ها نیز باید با راهنمایی خود جوانان را به سمت و سوی ازدواج هدایت کنند.

ماموستا خدایبی ضمن انتقاد از رواج بعضی فرهنگ های غلط بر سر راه ازدواج جوانان، گفت: خانواده‌ها باید از سخت‌گیری در خصوص ازدواج جوانان پرهیز کنند و اجازه ندهند بدعت‌ها و ناهنجاری‌های فرهنگی تحمیلی از غرب بر سنت و آیین‌های غنی ایرانی اسلامی آنان اثر منفی بگذارد.

وی خواستار توجه به ارزشهای دینی و اسلامی در خصوص امر ازدواج و ترویج آنها از سوی پدر و مادر در خانواده ها شد و عنوان کرد: انتظار می رود که خانواده‌ها در راستای آشنایی هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان با مباحث دینی و اعتقادی تلاش بیشتری نمایند.

امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود در خطبه های امروز اظهار امیدواری کرد که با تسهیل در امر ازدواج، تمامی ظرفیت های در اختیار برای ایجاد فرصت های شغلی نیز فراهم شود تا جوانان بتوانند زندگی خوب و آبرومندی را تشکیل دهند.