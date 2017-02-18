جزئیات کشف ۵ میلیون دلار ارز قاچاق/اعتراف متهمان به تجارت غیررسمی

قاسم خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش اعظمی از کشفیات سال جاری در حوزه قاچاق، معطوف به کشفیات ارز است و مقابله با مجموعه کشفیات ارز به شکل جدی از سوی وزارت اطلاعات ادامه یافته و در سال جاری البته نسبت به سنوات گذشته، تشدید شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در نه ماهه ابتدای سال جاری با تشدید نظارت بر حوزه ارز، مجموعه کشفیاتی که به صورت اسکناس(فیزیک) ارز صورت گرفته، بالغ بر ۵ میلیون دلار است که البته انواع ارزها را شامل می شود و معادل دلاری آن، به رقم مذکور می رسد؛ بر همین اساس در سه ماهه پایانی سال نیز، رقم کشفیات جدید، به آن اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در کنار این، مجموعه کشفیاتی که متهمان پرونده های مرتبط با آن، اعتراف کرده اند که چقدر تجارت داشته اند و تخلف برای مقام ناظر محرز شده است، حدود ۳ میلیارد دلار است؛ به نحوی که فقط در یک پرونده همدان که حدود ۲ میلیون دلار اسکناس به صورت نقدی کشف شد، متهمان اعتراف کردند که از سال ۹۳ تا تیرماه سال ۹۵ بالغ بر ۲ میلیارد دلار هم به شیوه غیررسمی، ارز جابجایی کرده و قاچاق داشته اند.

به گفته خورشیدی، البته در برخی پرونده هایی که متهمان آن دستگیر شده اند، اعترافاتی صورت گرفته ولی ارز آن کشف نشده است؛ ولی قاچاق بودن آن محرز شده است و متهمان به مجازات قاچاقی که قبلا انجام داده، محکوم شده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در نوسانات اخیر ارزی، میزان قاچاق ارز افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: هیچ رابطه معناداری بین قاچاق ارز و نوسانات نرخ آن، حقیقتا پیدا نکرده ایم و نمی توان گفت که وقتی نوسانات نرخ ارز زیاد شده، قاچاق هم زیاد شده است، این چنین رابطه ای وجود ندارد و البته علت نوسانات ارزی هم موضوع قاچاق نیست؛ بلکه تاثیر قاچاق در نوسانات ارزی، بسیار بسیار ناچیز است و بسیار اندک است.