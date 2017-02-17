سناتورهای آمریکالایحه تحریم شرکتهای هواپیمایی ایران راارائه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سناتور «مارکو روبیو» روز جمعه در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که سناتورهای آمریکا لایحه ای را به مجلس سنا ارائه کردند که به بهانه بهره گیری ایران از هواپیمای تجاری برای آنچه که به ادعای آنان‌ «حمایت از تروریسم» خوانده می شود، تحریمهای جدیدی را علیه خطوط هوایی ایران وضع می کند.

این لایحه دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را ملزم می نماید که به طور منظم به کنگره گزارش دهد که آیا ایران از هواپیماهای غیرنظامی برای اهدافی همچون نقل و انتقال محموله های غیرقانونی از قبیل تسلیحات، نیروهای نظامی،‌ تجهیزات و قطعات الکترونیکی،‌ راکتی یا موشکی استفاده می کند یا خیر.

در این اطلاعیه رسمی آمده است: «[قانونگذاران] لایحه آسمانهای عاری از ترور را به سنا ارائه کردند». طبق این اطلاعیه، لایحه مزبور با هدف مقابله با بهره گیری ایران از هواپیمای تجاری برای آنچه که به ادعای سناتورهای آمریکا،‌ حمایت تهران از تروریسم بین المللی و تروریسم دولتی خوانده می شود،‌ تهیه و تدوین شده است.

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده است: «این قانون همچنین دایره نظارت بر دارائیهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا را ملزم می نماید که تحریمهای جدیدی را علیه خطوط هوایی تجاری ایران وضع نماید».

افزون بر این، دولت ترامپ باید در مورد بهره گیری ایران از هواپیماهای تجاری جهت حمایت از «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران، نیروهای مسلح،‌ دولت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه و هر سازمان تروریستی خارجی گزارش دهد.

در صورتیکه ترامپ تعیین کند که خطوط هوایی تجاری ایران از زمان اجرایی شدن «برجام» (شانزدهم ژانویه ۲۰۱۶) در فعالیتهای نظامی غیرقانونی دست داشته اند، وزارت خزانه داری آمریکا موظف است که تحریمهای جدیدی علیه این خطوط هوایی تجاری وضع نماید.‌

شایان ذکر است که مقامات دولت جدید آمریکا بدون ارائه ادله و شواهدی متقن مدعی هستند که ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان بشمار می رود!