  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۱۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور/تخم مرغ گران شد

گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور/تخم مرغ گران شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از گسترش شیوع آنفلوانزا در کشور و افزایش نرخ تخم مرغ خبر داد.

ناصر نبی پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس آخرین آمار، تاکنون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در ۱۷ استان کشور گزارش شده است، اظهارداشت: اخیرا این بیماری در جمعیت مرغ‌های بومی استان چهارمحال و بختیاری نیز مشاهده شده است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که پرندگان مهاجر از کشور ما خارج نشوند، وضعیت به همین روال خواهد بود و احتمال گسترش این بیماری وجود دارد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه آنفلوانزا بیماری نیست که به سادگی بتوان گفت کنترل شده است، تصریح کرد: در پی شیوع این بیماری، تاکنون حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون قطعه مرغ معدوم شده است.

نبی پور ادامه داد: به همین دلیل قیمت تخم مرغ نیز طی روزهای اخیر افزایش یافته و حدود ۵۰۰ تومان گران شده است.

وی میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری بین ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان اعلام کرد.

کد مطلب 3909902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها