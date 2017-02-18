۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دستی اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نوراله زاده، در گفتوگو با ستاد خبری بیستوهفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با اشاره به صنایع دستی به عنوان صنعتی اشتغال زا گفت: صنایع دستی نقش مهمی اشتغال و به خصوص کسبو کار های خرد و کوچک دارند و در نتیجه میتوانند ارزش افزوده بزرگی را تولید کنند. با ورود صنایع بزرگ و تکنولوژیهای بزرگ موقعیت صنایع دستی، موقعیت پیشین و سنتی خود را از دست داده باشند، اما سرمایهگذاری در این بخش صنایع میتوان فصل جدیدی از این صنایع را بگشاید. وی ادامه داد: در این صنایع با نوآوری و گسترش آن، فرصتهای زیادی برای اشتغال فراهم میشود.
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید در تبیین سیاستهای اقتصادی صندوق کار آفرینی امید گفت: ما در صندوق به این جمعبندی رسیدهایم که صنایع دستی فرصت مناسبی برای تولید شغل و ارزش افزوده است و با توجه به سبقه این صنایع باید در حد توان به این صنایع تسهیلات ارائه شود. صندوق کار آفرینی امید در سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دستی در سراسر کشور اختصاص داده است.
نوراله زاده با اشاره به مشکلات تامین مالی در این زمینه افزود: به طور معمول مجاری رسمی به دلیل ویژگیهای این صنعت مانند نحوهی بازگشت سرمایه رغبتی به تامین این صنایع ندارند. این در حالی است که نظام تامین مالی در صنایع دستی بیشتر کارگاهی و خانگی و معطوف به تامین مواد اولیه هستند. وی درباره سیاستهای آتی این صندوق ادامه داد : ما بر اساس اساسنامه صندوق و بررسیهای صورت گرفته اقدام به ارائه تسهیلات میپردازد. ما امیدوار هستیم این میزان از تسهیلات در سالهای روبهرو با مشارکت فعالان این حوزه بیشتر شود.
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