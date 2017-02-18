به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شمسی رییس مرکز پویانمایی صبا درباره سریال انیمیشنی «روبی و جوجه ها» گفت: «روبی و جوجهها» هم به لحاظ تکنیکی و هم زیباییشناسی و هنری یک نمونه متفاوت محسوب میشود و فصل جدیدی در انیمیشن صنعتی خاورمیانه رقم زده است.
شمسی با اشاره به این نکته که پیش از این صبا صرفا بر توسعه صنعت هنر انیمیشن در کشور متمرکز شده بود، تاکید کرد: وقت آن رسیده که به بازارهای بینالمللی بیندیشیم چرا که تولیدات با کیفتی چون «روبی و جوجهها» قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را دارد و چندین شبکه در منطقه خواستار خرید این اثر هستند.
رییس مرکز پویانمایی صبا افزود: چند شرکت در حال بازاریابی این اثر در اروپا، شرق آسیا، خاورمیانه و آمریکا هستند.
سریال «روبی و جوجهها» با نام قبلی «جوجو و روبی» به سفارش مرکز صبا و به تهیهکنندگی و کارگردانی برادران نکویی در استودیو گنبدکبود تولید میشود.
این سریال انیمیشنی که قرار است تولید آن تا ۱۰۰ قسمت ادامه داشته باشد، در هر قسمت ماجرایی از کشمکشهای بین روباه و خانواده خروس را که در یک مزرعه زندگی میکنند، به نمایش میگذارد و در ایام نوروز از تلویزیون پخش خواهد شد.
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