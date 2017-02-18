به گزارش خبرگزاری مهر، وحید طیبینژاد گفت: بازار ایران کماکان تشنه سرمایهگذاری و تقاضا است که تاکنون اشباع نشده؛ بنابراین باید با توجه به توان صاردات کیفی این محصول به بازار بینالمللی رفع نیاز کمی بازارداخلی را برطرف سازیم تا پتانسیلهای صادراتی این حوزه بیشتر نمایان شود.
وی افزود: اکنون تولیدی های مبلمان جایگزین شرکتهای بازرگانی شده اند و بر همین اساس تلاش داریم تا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، زمینه ساز حضور ۴۵۰ واحد تولیدی و خدماتی از ایران و ۱۹ کشور که به صورت پاویون یا حضور مستقیم و مشارکت با تولیدکننده داخلی حضور دارند، شویم.
مجری برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: این رویداد، یکی از ۵ رویداد بزرگ این صنعت بهشمار میآید که از منظر اقتصادی میتواند کمک شایانی به بخش اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی کشورمان داشته باشد؛ بر این اساس، طبق تصمیماتی که از سالهای گذشته اتخاذ شده رویکرد این رویداد از نمایشگاه تجاری و وارداتی به یک نمایشگاه پایه برای صادرات صنایع چوب، ماشین آلات و تکنولوژی این صنعت تبدیل شد تا مزیتهای اقتصادی کشور را بر پایه و سیاستهای اقتصادی مقاومتی در این حوزه پیش ببرد.
طیبینژاد اضافه کرد: بر همین اساس در پنج سال گذشته، بیشتر شرکتکنندگان در این نمایشگاه بیشتر شرکتهای بازرگانی و تجاری بودند اما امروز اکثریت غرفهداران را تولیدکنندگانی تشکیل میدهند که با تخصص و دانش داخلی یا با سرمایهگذاری مشترک توانستهاند که سهمی از تولید را به خود اختصاص دهند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش در این نمایشگاه، ۴۰۰ شرکت از ایران و ۲۱ کشور صاحب صنعت آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، امریکا، بلژیک، روسیه، امارات، انگلستان، اوکراین، چین، هنگکنگ، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، هند، امارات متحده عربی، مالزی، ترکیه، تایوان، تایلند حضور دارند.
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