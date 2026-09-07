دانشگاه شیراز میزبان بیست‌ و نهمین کنگره جامعه اسلامی دانشجویان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عباسی از برگزاری بیست‌ و نهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان کشور به میزبانی این دانشگاه خبر داد و گفت: این کنگره از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه جاری با حضور نمایندگان دفاتر فعال جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این کنگره اظهار کرد: کنگره سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری این اتحادیه و فرصتی برای گردهمایی نمایندگان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان از سراسر کشور است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز افزود: این کنگره علاوه بر بررسی عملکرد و جهت‌گیری‌های اتحادیه، زمینه‌ای برای هم‌اندیشی، ارزیابی شرایط روز کشور و دانشگاه و همچنین تعیین مسیر فعالیت‌های تشکیلاتی اتحادیه در دوره پیش‌رو فراهم می‌کند.

عباسی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادی از این جهت اهمیت دارد که یک مجموعه دانشجویی سراسری نیازمند بازخوانی عملکرد، شناسایی مسائل و اولویت‌های جدید، ایجاد هم‌افزایی میان دفاتر و به‌روزرسانی برنامه‌های خود متناسب با اقتضائات کشور و دانشگاه است.

وی با بیان اینکه کنگره سالانه اتحادیه نقش مهمی در تعیین ساختار مدیریتی و جهت‌گیری آینده این تشکل دانشجویی دارد، گفت: برگزاری انتخابات شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و هیئت عالی نظارت اتحادیه از مهم‌ترین محورهای بیست‌ونهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان کشور خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز با اشاره به مشارکت دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در این رویداد بیان کرد: در حال حاضر ۶۲ دفتر فعال جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور در این کنگره حضور خواهند داشت و هر یک از این دفاتر تعدادی از نمایندگان خود را برای شرکت در برنامه‌های کنگره اعزام می‌کنند.

عباسی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی و تشکیلاتی در حاشیه این کنگره خبر داد و گفت: در جریان برگزاری این رویداد میزبان سخنرانان مطرح کشوری خواهیم بود و همچنین آیین اهدای جوایز جشنواره‌های کشوری «شهید دیالمه» و «جاد برتر» و اعطای احکام دبیران دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: مسئولیت برگزاری این کنگره بر عهده شورای مرکزی فعلی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان است که امسال به میزبانی دانشگاه شیراز و دفتر جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد در دانشگاه شیراز فرصتی برای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های دانشجویی و دانشگاهی و همچنین میزبانی از نمایندگان دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان از سراسر کشور در شهر شیراز و سومین حرم اهل‌بیت (ع) است.