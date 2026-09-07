مسی به پیشنهاد ۱.۴ میلیارد یورویی «نه» گفت!

به گزارش خبرنگار مهر، انمار الحائلی رئیس سابق باشگاه الاتحاد عربستان جزئیات تلاش این باشگاه برای جذب لیونل مسی در سال ۲۰۲۳ را فاش کرد؛ زمانی که این ستاره آرژانتینی پس از پایان قراردادش با پاری‌سن‌ژرمن در آستانه انتخاب مقصد بعدی خود قرار داشت.

الحائلی اعلام کرد که الاتحاد برای متقاعد کردن مسی پیشنهادی به ارزش ۱.۴ میلیارد یورو در سال به این بازیکن ارائه کرده بود، اما فوق‌ستاره آرژانتینی این پیشنهاد نجومی را رد کرد.

رئیس سابق الاتحاد درباره دلیل مخالفت مسی با این پیشنهاد اظهار داشت که تصمیم این بازیکن تحت تأثیر خانواده‌اش قرار داشت و خانواده مسی ترجیح می‌دادند راهی آمریکا شوند.

الحائلی با اشاره به این موضوع گفت: او در رد پیشنهاد تردید نکرد، زیرا خانواده مهم‌تر از پول است.

وی همچنین تأکید کرد که در صورت موافقت مسی با حضور در الاتحاد، این باشگاه حاضر بود قراردادی با شرایط مورد نظر او ارائه کند و حتی مدت قرارداد نیز می‌توانست بنا به خواست این بازیکن تعیین شود.

مسی در نهایت در تابستان ۲۰۲۳ و پس از جدایی از پاری‌سن‌ژرمن، به جای حضور در فوتبال عربستان، راهی آمریکا شد و به اینتر میامی پیوست.

الحائلی نیز با وجود رد پیشنهاد الاتحاد از سوی مسی، اعلام کرده است که درهای این باشگاه همچنان به روی ستاره آرژانتینی باز خواهد بود.