ماشین سازی به نفت باخت و یک قدم به سقوط نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه و در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر، ماشین سازان تبریز در خانه خود مقابل نفت تهران به میدان رفتند که این دیدار در نهایت با دو گل محمد قاضی و ایگور پراهیچ در دقایق ۱۹ و ۶۷ به سود تیم نفت و علی دایی به اتمام رسید.

با ثبت این نتیجه، شاگردان علی دایی ۳۲ امتیازی شده و با توجه به شرایط بهتر در تفاضل گل نسبت به پیکان، به مکان پنجم جدول رده بندی صعود کردند. ماشین سازان تبریز نیز با همان ۱۳ امتیاز و در فاصله ۸ بازی مانده به پایان فصل در رده انتهایی جدول باقی ماندند تا یک قدم دیگر به بازگشت به لیگ دسته اول نزدیک شوند.