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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

نماینده پارلمان عراق:

غرب موصل به زودی از لوث داعش آزاد خواهد شد

غرب موصل به زودی از لوث داعش آزاد خواهد شد

یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با اشاره به طرح های امنیتی محکم آماده شده، از آزادی قریب الوقوع غرب موصل از لوث داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالعزیز حسن عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت: عملیات آزاد سازی کرانه راست شهر موصل به درازا نمی انجامد.

وی افزود: طرح های محکمی تهیه شده و روند با دقت دنبال می شود و نیروهای مسلح با اسلوب جدید و تاکتیک جدید در راستای حفظ جان غیرنظامیان عمل می کنند.

عبدالعزیز حسن تاکید کرد: نیروهای امنیتی به طرح های ویژه و جدی برای آزاد سازی این منطقه نیاز دارند زیرا این منطقه جمعیت زیادی دارد و حفظ جان غیرنظامیان مسئولیتی است که برعهده همگان قرار دارد.

این نماینده پارلمان عراق افزود: غرب موصل به زودی آزاد خواهد شد و نیروهای امنیتی کاملا آماده هستند. نیروهای امنیتی خواهان غلبه بر داعش هستند و اجازه داده نمی شود که تروریستهای تکفیری فرار کنند. آزاد سازی کرانه راست موصل نزدیک و نشانه پیروزی آشکار شده است.

شایان ذکر است که شرق موصل اخیرا در عملیات نیروهای عراقی از لوث داعش آزاد شده است اما عملیات در غرب موصل هنوز آغاز نشده است.

کد مطلب 3910724

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