حکم سنگین تعزیرات برای نگهداری ۲۴ تن کود شیمیایی قاچاق در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: پرونده تخلف نگهداری قریب به ۲۴ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده، مشاهده عینی کالا و انجام استعلام از سازمان جهاد کشاورزی استان، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، علاوه بر ضبط کودهای شیمیایی کشف‌شده، متهمان به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، در بازرسی میدانی از یک انبار در یکی از روستاهای حومه شهر یاسوج، قریب به ۲۴ تن کود شیمیایی را کشف کردند.

لقمانی گفت: پس از کشف این محموله، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال و پس از طی مراحل رسیدگی، حکم محکومیت متهمان صادر شد.