افزایش سن ازدواج باعث ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان بناب که با محوریت هویت ملی و مذهبی جوانان ترتیب یافته بود، با اعلام این مطلب و با بیان اینکه رشد علمی، اشتغال و بحث ازدواج جوانان به عنوان سه دغدغه اصلی دولت است، گفت: اگر دولت در تحقق این سه موضوع موفق باشد خیل عظیمی از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی سپس با اشاره به اینکه فقدان شغل مناسب برای یک جوان و به دنبال آن به تأخیر انداختن سن ازدواج موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود؛ افزود: سالانه در کشور باید با ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل جدید بتوانیم با نیاز بازار اشتغال برابر کنیم ولی دولت تنها توانسته برای ۷۰۰ هزار نفر در کشور شغل ایجاد کند و در شرایط فعلی ۵۰۰ هزار شغل کم داریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب افزود: تلاش دولت این است که با برنامه ریزی هایی که در کشور انجام می شود در سال های آتی شاهد تحقق آن باشیم.

فرج اللهی همچنین با اشاره به تأمین زیرساخت های لازم توسط دولت برای ازدواج جوانان اظهارکرد: دولت با برداشتن موانع دریافت تسهیلات ازدواج زمینه را برای ازدواج جوانان فراهم کرده و با افزایش میزان تسهیلات برای هر مزدوج ۱۰۰ میلیون ریال پرداخت تسهیلات ازدواج را به روز کرده است.

۵۳۸ نفر متقاضی وام ازدواج در ۱۱ ماه گذشته سال جاری

بنابراین گزارش، یکی از مصوبات این جلسه برگزاری جلسات مشورتی و پرسش و پاسخ با جوانان از سوی مسئولان شهرستان بود که مقرر شد تمامی ادارات و دستگاه ها و دانشگاه ها نسبت به تشکیل جلسات با جوانان و نخبگان این شهرستان در بخش های مختلف اهتمام کنند.

این گزارش می افزاید، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب نیز در ادامه جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و عملیاتی شدن مصوبات قبلی گفت: اولین جلسه مشورتی و پرسش و پاسخ مابین جوانان و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در محل شورای اسلامی برگزار شد که استقبال خوبی از آن شد و امیدواریم این جلسات پرسش و پاسخ با سایر مسئولان شهرستان نیز همچنان ادامه یابد.

سید مجید یزدانی افزود: در ۱۱ ماه گذشته سال جاری ۵۳۸ نفر متقاضی وام ازدواج به بانک های عامل در شهرستان معرفی و بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ازدواج توسط متقاضیان دریافت شده است.

وی اضافه کرد: سپردن کارهای مربوط به جوانان به سازمان های مردم نهاد مناسب ترین و بهترین راه ممکن در شرایط کنونی برای مهار بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جامعه است.