هواپیماهای عراقی میلیونها اعلامیه در غرب موصل پخش کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، هواپیماهای عراقی میلیون ها اعلامیه در کرانه راست (غرب) موصل پخش کردند.

بر اساس این گزارش، در این اعلامیه ها توصیه هایی به شهروندان به منظور آماده شدن برای استقبال از نیروهای عراقی جهت آزادی مناطق خود ارائه شده است.

در این اعلامیه ها همچنین با هشدار به عناصر داعش از آنها خواسته شده است پیش از آنکه با سرنوشت معلوم خود توسط نیروهای عراقی مواجه شوند سلاح خود را زمین نهاده و تسلیم شوند.

سرتیپ «عبدالغنی الاسدی» فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق چهارشنبه گذشته اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور تمام مقدمات آزادسازی کرانه راست موصل را مهیا نموده اند. وی همچنین افزود که شیوه های گروه تروریستی داعش برای رویارویی با یگان های نظامی عراق رو شده است.

گفتنی است که «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق چندی پیش به صورت رسمی آزادسازی کامل کرانه چپ (شرق) موصل را تایید کرد. وی در عین حال از نیروهای عراقی خواست برای آزادسازی کرانه راست (غرب) موصل وارد عمل شوند.

عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش پس از آن به مرحله اجرا درآمد که حیدر العبادی اواخر مهرماه گذشته رسما آغاز این عملیات را اعلام کرد.