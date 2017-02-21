به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس تهران - الهلال عربستان. دیداری حساس از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که ساعت ۱۸:۳۰ امروز سه شنبه با میزبانی پرسپولیس در مسقط پایتخت کشور عمان انجام می‌شود. می‌توان این دیدار را نزدیک ترین و حتی سخت ترین دیدار از بازی های چهارگانه نماینده‌های کشورمان در اولین شب از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دانست. دیداری که بین صدر نشینان مقتدر لیگ برتر ایران و لیگ برتر عربستان انجام می‌شود.

این دیدار را می‌توان تقابل سرخابی های تهران و ریاض دانست. در مورد پرسپولیس همه دانستنی‌ها را می‌دانیم و آمار این تیم بر کسی پوشیده نیست. اما بد نیست نگاهی آماری به عملکرد رقیب اولین شب پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم. تیمی که با ۴۷ امتیاز از ۱۹ بازی مقتدرانه و یک اختلاف ۶ امتیازی نسبت به النصر، صدر جدول لیگ برتر عربستان را در اختیار دارد.

الهلالی‌ها در این فصل از ۱۹ بازی که به میدان رفته‌اند ۱۵ بار پیروز از میدان خارج شده‌اند و دو بار نیز امتیازات را با حریفان خود تقسیم کرده‌اند. آنها تنها دو شکست در کارنامه دارند تا با ۴۷ امتیاز و معدل ۲/۴۷ امتیاز از هر بازی حد نصابی بالاتر از قهرمانی را در امتیازگیری به دست آورده باشند.

تیم الهلال در ۱۹ بازی خود ۴۶ بار گلزنی کرده تا معدل جالب توجه ۲/۴۲ گل در هر بازی را از خود به جای گذاشته باشد. همچنین این تیم تنها ۱۲ بار در درون دروازه تسلیم حریفان خود شده است. این آمار نشان می‌دهد خط حمله تیم الهلال بسیار بهتر از خط حمله پرسپولیس عمل کرده اما شاگردان برانکو در عملکردهای تدافعی قدری جلوتر از حریف خود در این بازی هستند.

الهلال در آخرین بازی‌اش قبل از رویارویی با پرسپولیس روز پنجشنبه ۲۸ بهمن موفق شد با پیروزی ۴ بر صفر از سد تیم الخلیج عبور کند.

این تیم از مجموع ۱۹ بازی خود، ۱۰ بار در خانه به میدان رفته که حاصل این ده بازی خانگی ۷ پیروزی، یک تساوی و دو شکست است. یعنی این تیم هر دو شکست فصل خود را در خانه تحمل کرده است. آبی پوشان عربستانی در مجموع ۱۰ دیدار خانگی خود، ۲۷ گل زده و ۸ بار هم از حریفان گل خورده اند. این تیم در بازی های خانگی اش ۲۲ امتیاز کسب کرده است.

تیم الهلال ۹ بازی خارج از خانه نیز در این فصل داشته که ماحصل این ۹ بازی ۸ پیروزی و یک تساوی بوده است. این تیم در این ۹ بازی ۲۵ گل زده و ۱۱ گل خورده در کارنامه‌اش دارد و در کل ۲۵ امتیاز اندوخته است. این آمار نشان می دهد الهلال عملکردی قابل قبول در بازی های خارج از خانه‌اش دارد.

از بازیکنان معروفی که در تاریخ این باشگاه عضویت آن را داشته‌اند می‌توان به نفراتی مثل محمد الدعایه، سامی جابر، یوسف ثنایان، عبدالله زبرماوی، نواف التمیاط و ناصر الشمرانی اشاره کرد. همچنین در دو مقطع از تاریخ این باشگاه دو ستاره پا به سن گذاشته فوتبال جهان به اسامی «ژائو پینتو» و «ریوه لینو» در این تیم عضویت داشتند که می‌توان آنها را معروف ترین چهره‌های جهانی این تیم به حساب آورد.

الهلال پر افتخارترین تیم کشور عربستان است که با دو بار قهرمانی در جام باشگاه های آسیا و دوبار قهرمانی در جام منسوخ شده «جام در جام آسیا» از جمله پر افتخار ترین تیم های باشگاهی در آسیا هم می باشد.

دیدار تیم های پرسپولیس و الهلال در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز سوم اسفند و از ساعت ۱۸:۳۰ به میزبان پرسپولیس و در شهر مسقط پایتخت کشور عمان برگزار می شود.