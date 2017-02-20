مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور استقلال در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت: شرایط این بازیها با لیگ برتر ما بسیار متفاوت است. تیم های عربی هزینه های هنگفتی را انجام می دهند و بازیکنان نامداری را به خدمت می گیرند تا بتوانند در لیگ قهرمانان مقامی برای خود کسب کنند.

این پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: آنها بدنبال جذب مربیان خارجی خوب هستند و می خواهند با آوردن بازیکنان و مربیان صاحب نام فوتبال خود را در مسیر پیشرفت قرار بدهند.

فنونی زاده تصریح کرد: شاید هزینه کل بازیکنان معادل یکی از بازیکنان این تیم های عربی نباشد اما تلاش و غیرتی که بازیکنان ما خرج می دهند ارزش آن دهها بیشتر از هزینه هایی است که تیم های عربی انجام می دهند. استقلال باید هوشیار باشد و بداند الاهلی امارات از میزبانی اش در هر شرایط به نحو احسن استفاده خواهد کرد و اگر بازیکنان ما هوشیار نباشند و دچار اشتباه شوند مطمئنا با شرایطی که در کشورهای عربی وجود دارد بازی را واگذار خواهند کرد.

هافبک پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که چرا سالهاست نتوانسته ایم در لیگ قهرمانان به مقام قهرمانی برسیم، گفت: جواب این سئوال مشخص است. چه کاری برای فوتبالمان کرده ایم که انتظار قهرمانی داریم؟ آیا از لحاظ فنی پیشرفت کرده ایم یا از لحاظ سخت افزار و نرم افزاری رشد قابل توجهی داشته ایم؟

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: تمام آسیایی ها با آوردن مربیان و بازیکنان بزرگ باعث شدند تا فوتبالشان رشد چشمگیری پیدا کند اما متاسفانه ما بازیکنان خارجی را به خدمت می گیریم که تنها باعث هزینه و کسر امتیاز برای ما می‌شود و هیچ پوئن مثبتی برای فوتبال ما ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما تنها بدنبال برگزار کردن لیگ هستیم و حتی در انجام این لیگ هم اشکال زیادی داریم پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تیم هایی از کشورهای ژاپن، کره جنوبی و حتی چین به قهرمانی در لیگ قهرمانان دست پیدا نکنند و ما باشیم که با فوتبال باری به هر جهت به قهرمانی برسیم.

فنونی زاده در پایان افزود: با تمام انتقاداتی که به فوتبال ما وارد است اما امیدوارم ۴ تیم حاضر در لیگ قهرمانان بتوانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، از آخرین سالی که یک تیم ایرانی قهرمان باشگاه های آسیا شد ۲۵ سال می گذرد. تیم فوتبال پاس تهران که حالا در آستانه سقوط به لیگ دسته سوم است در سال ۱۹۹۲ قهرمان آسیا شده بود.