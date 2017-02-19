«کنفرانس تهران» وحدت بخش جهان اسلام است

حسین شیخ الاسلام مشاور وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری «ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین» در روزهای سوم و چهارم اسفند ماه در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دنیای استکبار و نوکران منطقه ای آنها و به طور کلی تمام کسانی که هم پیمان رژیم صهیونیستی محسوب می شوند و البته برخی از آنها این اتحاد و هم پیمانی با رژیم صهیونیستی را پیشتر کتمان می کردند و پس از سال ۲۰۰۶ و جنگ سی و سه روزه این رابطه آنها علنی شد، اینها تمایلی ندارند که مساله فلسطین به عنوان موضوع اصلی جهان اسلام مطرح شود فلذا برای پوشش گذاشتن بر این مساله اختلافات قومی و مذهبی را در منظقه دامن می زنند.

شیخ الاسلام گفت: امروز این فرصت مهیاست که همه به جریان مقاومت و حمایت از فلسطین بپیوندند، این به معنای آن است که برخی فلسطینی ها و غیرفلسطینی ها که به امید واهی امریکا و قول و قرارهای آن به اشتباه و خطا کشیده شده اند، «کنفرانس تهران» را به عنوان کنفرانس جدی وحدت جهان اسلام حول محور فلسطین قلمداد کنند.

فرصت مهیاست که همه به جریان مقاومت و حمایت از فلسطین بپیوندند

وی با بیان اینکه مصداق بارز سیاست استکبار در یمن، سوریه و عراق متبلور شده است، ادامه داد: خوشبختانه با پیروزی جبهه مقاومت در سوریه مشخص شده است که راه حلی جز راه حل سیاسی برای این بحران وجود ندارد. لذا امروز فرصت خوبی است برای کسانی که در منطقه آتش افروزی کرده اند تا اشتباهات گذشته خود را جبران کرده و مجدد تلاش کنند تا مساله فلسطین از منظر سیاسی و مذهبی به عنوان محور وحدت جهان اسلام مطرح و بار دیگر به اولویت و جایگاه اصلی خودش بازگردد.

حضور رهبران ارشد گروه های فلسطینی در نشست

کارشناس ارشد مسائل منطقه تصریح کرد: ترکیب این نشست بسیار متنوع است و نمایندگان ملت ها یعنی نمایندگان مجالس کشورهای مختلف، رهبران گروه های مقاومت، اعضای سازمان های مردم نهاد و جوانان فعال در عرصه فلسطین دعوت شده اند که ترکیب خوب و مناسبی می آید. سطح میهمانان شرکت کننده در این نشست هم سطح خوب و بالایی است و به نسبت نشست های گذشته در سطح بالاتری مدعوین ما شرکت می کنند، به نحوی که تعداد روسای مجلس، نواب رئیس، روسای کمیسیون های خارجی و در مجموع هیات های شرکت کننده پارلمانی به نسبت نشست های گذشته افزایش پیدا کرده است.

مشاور وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه گروه های فلسطینی در سطح رهبران خود در این نشست شرکت خواهند کرد، ادامه داد: بُعد جدیدی که در این کنفرانس اضافه شده توجه بیشتر به سازمان های مردم نهاد است به این شکل که علاوه بر آنکه در روز چهارشنبه کمیسیونی در این خصوص برگزار می شود در روز پنجشنبه هم این کنفرانس به سازمان های مردم نهاد، جوانان و خانم ها اختصاص پیدا می کند.

برگزاری اجلاس گروه های مردم نهاد و جوانان

وی در تشریح اوضاع منطقه گفت: مقاومت همچنان زنده است و شما امروز می بینید که در سوریه این محور مقاومت است که شرایط را تعیین می کند و این مساله علیرغم همه توطئه های موجود و تروریسمی است که در سوریه حاکم کرده اند و این یعنی پیشروی و پیروزی نیروهای مقاومت در سوریه و دیگر کشورهای منطقه روندی است که ادامه خواهد داشت.

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله این کنفرانس خیلی شایسته، قوی و موثر برگزار خواهد شد و نکته مهم آن هم این است که نتایج آن پیگیری شود تا اثر بخشی این کنفرانس مستمر باشد.