علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل قهرمان نشدن ۲۵ ساله فوتبال باشگاهی ایران در آسیا گفت: از جمله مهم ترین دلایل عدم موفقیت تیم‌های ایرانی در همه این سال‌های گذشته عدم ثبات در مدیریت باشگاهی می‌باشد. تا یک مدیر در یک باشگاه می‌خواهد جا بیفتد و برنامه‌هایش به ثمر بنشیند، باید برود و جایش را به مدیر بعدی بدهد. آنوقت است که روز از نو و روزی از نو.

وی یکی دیگر از عمده مشکلات فوتبال ایران را نبود زیرساخت‌های مناسب در بخش باشگاه داری دانست و گفت: فوتبال ما در مقایسه با سطح اول فوتبال آسیا به لحاظ زیر ساخت زیر خط فقر قرار دارد. ما اصلا نمی‌توانیم امکانات مان را با کره جنوبی، ژاپن و حتی چین و خیلی دیگر از کشورهای شرق آسیا مقایسه کنیم.

سال ۷۸ و شب قبل از دیدار فینال جام باشگاه‌های آسیا من خودم یک شام مشترک با رییس باشگاه جوبیلو ایواتا خوردم. ایشان بروشور باشگاه شان را به من دادند و من دیدم در ژاپن که زمین حکم کیمیا دارد و حتی هتل‌های این کشور را به دلیل کمبود زمین به اندازه سلول می‌سازند، جوبیلو ایواتا ۱۶ زمین تمرین داشت. در حالی که همان سال ما با تمرین کردن در تپه‌های داودیه به فینال آسیا رسیده بودیم. اما همان زمان و با همان بضاعت ما می‌توانستیم قهرمان آسیا شویم که بر اثر یکی دو اشتباه فردی در داخل زمین این موقعیت از دست رفت.

فتح الله زاده سومین عامل موثر در ناکامی فوتبال باشگاهی ایران در آسیا را به فقدان اسپانسر و عدم تمایل برندهای بزرگ و معتبر برای حضور در فوتبال دانست و گفت: شما ببینید در فوتبال حرفه‌ای در شرق آسیا و کشورهای عربی حامیان مالی حرف اول و آخر را می‌زنند. اتفاقی که در فوتبال ما اصلا وجود ندارد و در فرمت این فوتبال چنین چیزی تعریف نشده است. همین خلاء حامیان مالی و برندهای معتبر تجاری معتبر خود به خود باعث می‌شود تا زیرساخت‌های فوتبال حرفه‌ای در ایران ایجاد نشود.

وی همچنین به حق پخش تلویزیون اشاره کرد و گفت: در این میان نباید از حق پخش تلویزیونی گذشت. یکی از اصلی ترین منابع مالی باشگاه داری در فوتبال حرفه‌ای حق پخش تلویزیونی است که این موضوع هنوز در ایران عملی نشده است. همه این ها دست به دست هم می دهد تا در کشوری که سرمایه‌های انسانی‌اش همچون گنج هستند، از نظر زیرساخت‌های باشگاه داری زیر خط فقر باشیم.

مدیرعامل پیشین استقلال خاطرنشان ساخت: اگر از همین امروز کارمان را برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب حرفه‌ای گری در فوتبال آغاز کنیم، سالها زمان می‌برد تا به کشورهایی مثل کره و ژاپن برسیم. اما در کوتاه مدت دولت می‌تواند با دادن وام‌های بلند مدت کم بهره و بدون بهره به باشگاه‌ها به شکل مسکن و مقطعی به حل مشکل باشگاه‌ها کمک کند.

وی در خصوص آغاز رقابت‌های این فصل جام باشگاه‌ها نیز چنین گفت: اگر بگویم هر چهار تیم کشورمان که در این مسابقات هستند استحقاق صعود از مرحله گروهی این مسابقات را دارند سخن به گزاف نگفته‌ام. اما فکر می‌کنم در بدترین حالت دست کم دو تیم از چهار تیم ایرانی از گروه شان صعود کنند. ضمن این که من واقعا امیدوار هستم که امسال طلسم ۲۵ ساله قهرمان نشدن ایرانی‌ها در این مسابقات شکسته شود.

فتح الله زاده در خاتمه گفت: در میان ۴ نماینده کشورمان باید به استقلال اهواز که اولین حضور آسیایی‌اش را تجربه می‌کند دست مریزاد و خسته نباشید گفت. این تیم شامل یک مجموعه بی ادعا هستند که با کمترین امکانات به این مسابقات رسیده‌اند و من امیدوارم که آنها در کنار استقلال تهران، پرسپولیس و ذوب آهن مورد توجه قرار گرفته و هر چهار تیم از مرحله مقدماتی این مسابقات به دور بعد صعود کنند.