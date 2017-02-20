«افسر نمونه» فضایی شیرین دارد/ میناوند مهمان تلویزیونی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرجی تهیه کننده «افسر نمونه» در مراسم افتتاحیه این سریال که شب گذشته اول اسفند برگزار شد، گفت: این کار قرار بود زودتر از اینها کلید بخورد و حالا امیدواریم با همکاری پیمان عباسی که فیلمنامه سریال را می نویسد آن را زودتر به تولید دربیاوریم.

وی ادامه داد: سریال دوم اسفند در شهرک راه آهن کلید می خورد و من ممنونم که به ما اعتماد شد تا در شرایط سخت بودجه ای سازمان این کار به تولید برسد.

مسعود آب پرور کارگردان سریال «افسر نمونه» نیز در این مراسم عنوان کرد: این کار یک ملودرام شاد است و فکر می کنم در جمعی هم که ما داریم در چند ماهی که ما همکار هستیم چیزی جز شادی با ما همراه نخواهد بود.

وی با اشاره به انتخاب این فیلمنامه برای کارگردانی تصریح کرد: وقتی من قرار است کاری را بسازم طبیعتا بیشتر سلیقه های خود را رعایت می کنم و وقتی برای کاری دعوت می شوم ممکن است گزینه های انتخاب گسترده تر شود و زمانیکه آقای فرجی مرا برای این کار دعوت کرد بدون هیچ شک و شبهه ای آن را پذیرفتم.

پیمان عباسی نویسنده سریال نیز ابتدا به همکاری خود با مهدی فرجی اشاره و بیان کرد: ما سابقه زیادی در همکاری با یکدیگر داریم، فرجی زمانی که به عنوان مدیر در سازمان مشغول به کار بود در حوزه فیلمنامه به ضدت متخصص و درام شناس بود و رابطه ما به گونه ای بود که اگر در سایر کارها نکته ای وجود داشت درباره آنها با هم حرف می زدیم.

وی درباره حضورش به عنوان نویسنده در سریال «افسر نمونه» اظهار کرد: وقتی من فهمیدم که فرجی قرار است تهیه کنندگی این کار را بر عهده داشته باشد بسیار خوشحال شدم. طرح که به من ارایه شد ابتدا دیدم ساختاری اپیزودیک دارد و مامور دوپینگی بود که در هر قسمت سراغ یک داستان می رفت. ما مجبور شدیم ساختار و روند قصه را تا حدی تغییر دهیم و حالا به نوعی یک سریال خانوادگی است که فضایی شیرین دارد.

محمدرضا شریفی نیا، حسن پورشیرازی، اتابک نادری، زهیر یاری، پیمان عباسی نویسنده، مسعود آب پرور، غلامرضا الماسی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما، حامد آهنگی، هلیا امامی و چند تن دیگر از عوامل سریال در این مراسم حضور داشتند. همچنین با توجه به مضمون داستان که به ورزش و فوتبال اشاره دارد مهرداد میناوند نیز یکی از مهمانان این مراسم بود.