انتشارات مدرسه رقابتی با بخش خصوصی بر سر بازار نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاهآبادی روز گذشته به عنوان مدیرعامل جدید موسسه انتشارات مدرسه برهان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش به شمار رفته و از ناشران قدیمی در حوزه نشر کتاب برای مخاطبان کودک و نووان و نیز مدرسان و مربیان مدارس به شمار میرود، منصوب شد.
شاهآبادی در گفتگو با مهر درباره برنامههای خود برای حضور در این موسسه عنوان کرد: انتشارات مدرسه با توجه به سابقه و اعتبار قابل اعتنایی که دارد و همینطور با توجه به گستره وسیع مخاطبان، دارای مجموعه بزرگی از قابلیتهاست. قابلیتهایی که بخشی از آنها در گذشته مورد توجه و استفاده قرار گرفته و بخشی که باید در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: من تلاش خواهم کرد که در کنار توجه به محتوای فرهنگی فعالیتها به تقویت جریان توزیع و بازرگانی مجموعه بپردازم و همچنین فعالیت موسسه در حوزههای جدید مثل تولید کتابهای الکترونیک، اپلیکیشنهای متنوع و... را شکل بدهم.
شاهآبادی ادامه داد: در مواجهه با بخش خصوصی ما هیچ رقابتی بر سر بازار نخواهیم داشت ولی در کیفیت محصول تلاش می کنیم که در میان ناشران خصوصی و دولتی بهترین باشیم.
مدیرعامل انتشارات مدرسه همچنین تصریح کرد: توجه به قابلیتهای نیروی انسانی و تکریم نویسندگان و دیگر اهالی فرهنگ از مهمترین رویکردهای ما خواهد بود.
یادآوری میشود، مدیریت تولید و مدیریت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت موسسه انتشارات بینالمللی الهدی و مدیر تولید انتشارات سوره مهر در کنار نویسندگی از مهمترین تجربههای شاهآبادی در حوزه نشر در سالهای اخیر بوده است.
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