خسرو ناقد «رویاهای شرقی - غربی» را روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات فرهنگ معاصر به تازگی کتاب جدیدی را از خسرو ناقد در موضوع رویاها، چاپ و روانه بازار کرده است. پشت جلد این کتاب که عنوان اصلی آن «رویاهای شرقی - غربی» و عنوان فرعیاش «از رویاهای گیلگَمِش تا کابوسهای نیچه» است، میخوانیم:
رویاها بهگونهای شگفتانگیز به ما میآموزند تا با نرمی و سبکبالی روح خود به جهانهای دیگر پرواز کنیم و بیدرنگ، دیگر و دیگرگونه شویم. رویا بهترین گواه این مدعاست که ما، نه محکوم به تن دادن به واقعیتهای تلخ این جهانیم، و نه محبوس در تنگی قفس تن، و نه برده خواستههای خوار خویشتن، بلکه در عالم رویا قادریم چون پروانهای، از پیله تنیده به تن خود رهایی یابیم، با بالهایی رنگارنگ از خیال بر شانههایمان، از تنگترین و تاریکترین سیاهچالها به دوردستترین آسمانها و پهناورترین دریاها و سبزترین سزرمینهای سرشار از آزادی و هوای تازه پرواز کنیم.
در ادامه این مطلب آمده است: انسان با نوشیدن از چشمه جوشان خیال و پرسه زدن در سرزمین رویاها، همواره جوان میماند؛ گرچه عمری را طی کرده باشد و چه بسا که ما بیرویا بسیار زودتر پژمرده و پیر میشدیم و افسرده از اندوه و افسوس خوار زمانهای از دست رفته.
بر اساس این گزارش، کتاب «رویاهای شرقی - غربی (از رویاهای گیلگَمِش تا کابوسهای نیچه)» با بهای ۲۰ هزار تومان از سوی انتشارات فرهنگ معاصر روانه بازار کتاب شده و در ویترین کتابفروشیها قرار گرفته است.
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