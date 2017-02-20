  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

خسرو ناقد «رویاهای شرقی - غربی» را روایت کرد

خسرو ناقد «رویاهای شرقی - غربی» را روایت کرد

کتاب «رویاهای شرقی - غربی» با عنوان فرعی «از رویاهای گیل‌گَمِش تا کابوس‌های نیچه» نوشته خسرو ناقد، از سوی انتشارات فرهنگ معاصر راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات فرهنگ معاصر به تازگی کتاب جدیدی را از خسرو ناقد در موضوع رویاها، چاپ و روانه بازار کرده است. پشت جلد این کتاب که عنوان اصلی آن «رویاهای شرقی - غربی» و  عنوان فرعی‌اش «از رویاهای گیل‌گَمِش تا کابوس‌های نیچه» است، می‌خوانیم:

رویاها به‌گونه‌ای شگفت‌انگیز به ما می‌آموزند تا با نرمی و سبکبالی روح خود به جهان‌های دیگر پرواز کنیم و بی‌درنگ، دیگر و دیگرگونه شویم. رویا بهترین گواه این مدعاست که ما، نه محکوم به تن دادن به واقعیت‌های تلخ این جهانیم، و نه محبوس در تنگی قفس تن، و نه برده خواسته‌های خوار خویشتن، بلکه در عالم رویا قادریم چون پروانه‌ای، از پیله تنیده به تن خود رهایی یابیم، با بال‌هایی رنگارنگ از خیال بر شانه‌هایمان، از تنگ‌ترین و تاریک‌ترین سیاهچال‌ها به دوردست‌ترین آسمان‌ها و پهناورترین دریاها و سبزترین سزرمین‌های سرشار از آزادی و هوای تازه پرواز کنیم.

در ادامه این مطلب آمده است: انسان با نوشیدن از چشمه جوشان خیال و پرسه زدن در سرزمین رویاها، همواره جوان می‌ماند؛ گرچه عمری را طی کرده باشد و چه بسا که ما بی‌رویا بسیار زودتر پژمرده و پیر می‌شدیم و افسرده از اندوه و افسوس خوار زمان‌های از دست رفته.

بر اساس این گزارش، کتاب «رویاهای شرقی - غربی (از رویاهای گیل‌گَمِش تا کابوس‌های نیچه)» با بهای ۲۰ هزار تومان از سوی انتشارات فرهنگ معاصر روانه بازار کتاب شده و در ویترین کتابفروشی‌ها قرار گرفته است.

کد مطلب 3912106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها