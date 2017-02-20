به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، شب شعر «همه برای فلسطین» یکشنبه اول اسفندماه، به مناسبت ششمین کنفرانس بینالمللی حمایت از انتفاضه فلسطین با حضور محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری و جمع کثیری از شاعران و ادبای کشور برگزار شد.
در ابتدای مراسم شب شعر «همه برای فلسطین، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در سخنانی با بیان اینکه برای هر انسان انقلابی، چیزهایی وجود دارد که قابل فروش نیست، اظهار کرد: یک شاعر اشکها و ابیات اشعارش را نمیفروشد و یک انقلاب، آرمانهای بنیانگذارش حضرت امام خمینی (ره) را به هیچ قیمتی نمیفروشد.
وی ادامه داد: روز قدس و نام فلسطین با نام حضرت امام (ره) گره خورده است و امروز اگر حزب الله لبنان میتواند جلوی اسرائیل بایستد، به برکت نام حضرت امام (ره)، آرمانها و ایدههای ایشان است. جمله شنیدنی حضرت آیتالله العظمی خامنهای که فرمودند اسرائیل تا ۲۵ سال آینده وجود نخواهد داشت، تنها یک حرف نیست. ایمان داریم که اسرائیل تا ۲۵ سال آینده وجود نخواهد داشت و حرکت سیدالشهدا(ع) تاثیر خود را خواهد گذاشت.
قزوه خاطرنشان کرد: امروز میبینید که اتفاق زیبایی همچون راهپیمایی اربعین رقم خورده است و همانطور که در دوران جنگ شعارمان این بود که راه قدس از کربلا میگذرد و امروز بزرگترین سمینار مسلمانان را در کربلا برگزار میکنیم و مردان کربلایی اتفاقات بزرگ رقم می زنند.
مسئله فلسطین مصداق بارز سیاستهای ظالمانه شیطانی استکبار است
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنانی با بیان اینکه سلاح قلم در مبارزه نقشی فراتر از سلاحهای دیگر در برابر دشمن ایفا میکند، اظهار کرد: بدون تردید مسئله فلسطین در جهان امروز، مهمترین مسئله جهان اسلام است و در جمهوری اسلامی ایران، همانطور که بارها رهبر معظم انقلاب فرمودند، مهمترین مسئله عرصه سیاست خارجی کشورمان است. چرا که در آموزههای قرآنی، دینی ما بارها آمده است و قانون اساسی و باورهای عمیق دینی ما است. مسئله فلسطین مصداق بارز سیاستهای ظالمانه شیطانی استکبار است.
وی افزود: به ظاهر قدرت ساختگی و غیرواقعی از رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت شکست ناپذیر منطقه در افکار عمومی ایجاد کردند. نگاه انقلاب اسلامی و امام راحل چه بود و ایشان با چه پشتوانهای این گونه محکم سخن میگفت. آن هم زمانی که انقلاب اسلامی یک نهال بود و امروز انقلاب اسلامی یک درخت تنومند است. امام(ره) فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و با پشتوانه الله بود که این سخن را گفت. امام(ره) صراط مستقیم را سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب کردند و در آن گام نهادند و این جمله تاریخی را با زبان بسیار ساده فرمودند که اگر هر مسلمان یک سطل آب بر اسرائیل بریزد، اسرائیل را آب خواهد برد. این تعبیر سادهای است، اما نشان دهنده یک واقعیت است که اگر امت اسلامی از همه ظرفیت خود استفاده کند، علیرغم همه قدرتی که استکبار به رژیم صهیونیستی داده اند، حتما شکست خواهند خورد.
بروجردی خاطرنشان کرد: بر اساس همین راهبرد، حزب الله لبنان به عنوان بخشی از مقاومت، موفق شد سرزمینهای اشغالی جنوب لبنان را آزاد کند. باید دید که چرا در پنج جنگ پیش از سال ۲۰۰۰ علی رغم تمام تجهیزات، همه شکست و عقب نشینی بود. این سلاح ایمان و خودباوری است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: مقاومت به عنوان آموزه بسیار مهم انقلاب اسلامی است. امام(ره) فرمودند روز قدس، روز اسلام و روز مستضعفان جهان است. چرا که از دایره تنگ جهان عرب، مسئله فلسطین را خارج کنند. بحث کل مستضعفان است. این دایره بزرگ شد و امام از ظرفیت عظیمی به نام امت اسلامی بهره گرفتند. امروز می بینید که در جای جای جهان، روز قدس برگزار میشود و سال به سال باشکوهتر برگزار میشود. این آموزه بسیار مهمی است و از روانشناسی بسیار دقیق استفاده شده است.
ادبا و هنرمندان از سلاح مهم هنر استفاده کنند
وی با بیان اینکه مسئله کربلا تنها به شیعه اختصاص ندارد، گفت: کربلا یک مکتب عزت آفرین است. همین کلام امام حسین(ع) که فرمودند «هیهات منه ذله» درس همه امت اسلامی است. چرا باید خانه و کاشانه ما را اشغال کنند و متاسفانه با ترفندهای شیطانی متعدد، برخی از سران کشورهای عربی و اسلامی، دست صلح و دوستی به رژیم جنایتکار کودک کش بدهند. البته ملتها نمیپذیرند و بدون تردید دست رد خواهند زد.
بروجردی تصریح کرد: مسئله فلسطین راه خود را انتخاب کرده و در این تردیدی نباید کرد که این راه بازگشت ناپذیر است و بسیار مهم است که با توجه به ترفند دشمن و شگرد آنها در عادی سازی رابطه با کشورهای اسلامی، ادبا و هنرمندان از سلاح مهم هنر استفاده کنند و مهم ترین مسئله جهان اسلام را زنده نگه دارند. نباید تردیدی داشته باشیم که میلیونها آوارهای که از خانه و کاشانه خود دور هستند، روزی به خانههایشان بازخواهند گشت. روزی شاهد شکست رژیم صهیونیستی خواهیم بود. رژیم شاه نیز قدرتمند ترین ساختار نظامی را در دوران خود داشت، اما شکست خورد.
وی در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که در هر کجای دنیا، هر فردی و گروهی و کشوری که در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد و مبارزه کند، از آن حمایت خواهیم کرد. ایشان تعارف ندارند. مگر آنها در این جنایت تاریخی، در این کشتار، شکنجه و ... رودربایستی کردند. دشمن در راه باطل خود جدی است و ما هم در راه حق خود باید استوار باشیم و به فضل الهی شاهد پیروزی نهایی خواهیم بود.
مصطفی محدثی خراسانی شاعر کشورمان نیز در بخشی از این مراسم، پس از شعرخوانی، بیانیه شاعران فارسی زبان در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین را قرائت کرد. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:
«انتفاضه آغاز طنین پیروزی شرافت سنگ، در برابر ننگ تانک و مسلسل است و به راستی که وعده الهی نزدیک است و سرانجام مشتهای گره کرده جوانان غیور و شجاع فلسطینی، غده سرطانی رژیم صهیونیستی را از جغرافیای جهان محو خواهد کرد و تنها نامی ننگین از این رژیم منحوس در تاریخ جهان باقی خواهد ماند.
مسلمانان جهان هیچگاه از اولین قبلهگاه خود و آرمان مقدس قدس، دست نخواهند کشید و تا پیروزی کامل مردم فلسطین و آزادی و رهایی بیت المقدس از چنگال خونخواران رژیم کودک کش صهیونیستی، یار و یاور انتفاضه مردم فلسطین خواهند بود. چرا که فلسطین نقطه عطف امت اسلام است و این سرزمین شریف، همانگونه که اولین قبله گاه مسلمین بوده است، دلیل وحدت نهایی امت واحده نیز خواهد بود.»
همچنین در این مراسم شاعرانی مانند محمد مهدی سیار، محمد سلیمان از کشور فلسطین، حجتالاسلام سید عبدالله حسینی، سکندر حسینی از افغانستان، علی محمد مودب شاعر و مدیرعامل موسسه شهرستان ادب، سید احمد شهریار از پاکستان، محمدجواد آسمان، سینا علیمحمدی و ... به شعرخوانی با موضوع انتفاضه فلسطین پرداختند.
اجرای این مراسم بر عهده قادر طراوتپور شاعر آیینی کشور بود.
نظر شما