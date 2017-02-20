به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مخالفت با کلیات بودجه گفت: برای اینکه آقای کوهکن بداند ما اصلاح‌طلبان محافظه‌کار نیستم، من در مخالفت با کلیات بودجه صحبت خواهم کرد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۹۶ چقدر به اشتغال مملکت کمک کردیم؟ اصلی‌ترین دغدغه ما اشتغال است؛ بوی اشتغال از این بودجه نمی‌آید، شاید شامّه من ضعیف است.

نمایندگان در واکنش به این اظهار کواکبیان، با صدای بلند گفتند «ضعیف است، ضعیف است».

کواکبیان ادامه داد: ۸۵ درصد مکاتبات و مراجعات به بنده برای اشتغال است و من چیزی جز شرمندگی و خجالت ندارم.

وی با انتقاد از دستبرد بودجه ۹۶ به صندوق توسعه ملی گفت: قرار بود منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال بخش خصوصی استفاده شود، اگر کلاً برداشت از صندوق توسعه ملی را مسدود کنیم، مقام معظم رهبری هم موافقت می‌کند. ای‌کاش سهم صندوق از درآمدهای نفتی به ۳۰ درصد افزایش نمی‌یافت، اما منابع در صندوق می‌ماند.

کواکبیان اظهار داشت: اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال ۹۶ به ۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: دولت‌ها برای مسائل سیاسی، یارانه را افزایش می‌دهند، اما درواقع منابع کشور را با اعطای یارانه به باد می‌دهند.

در ادامه علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت: یکی از نکات مورد توجه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه، توجه به صندوق‌های بازنشستگی بوده است که در این راستا مشکل صندوق فولاد با تدبیر حل شده است.

وی در واکنش به برخی انتقادات نمایندگان مبنی بر افزایش استفاده بودجه ۹۶ از فاینانس تصریح کرد: چاره‌ای جز استفاده از فاینانس‌ها نداریم.