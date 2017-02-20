فراخوان مدرسه ملی سینما برای جذب هنرجو

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره پرورش سینماگر مهمترین برنامه آموزشی مدرسه ملی سینما اعلام شده که ویژگی اساسی این دوره، آموزش سینما به شکل کارگاهی و زیر نظر سینماگران کارآزموده سینمای ایران و جهان است.
انتخاب هنرجو برای ورود به این دوره، مستلزم شرکت در آزمون های مختلف حضوری و غیرحضوری است که طی آن، استعدادهای خلاق و متعهد برگزیده میشوند تا به عنوان هنرجوی مدرسه ملی نزد سینماگران و متخصصان ایرانی و غیرایرانی، سینما را بیاموزند.
پس از اتمام موفق دوره، گواهی مدرسه ملی سینمای ایران که مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است به هنرجویان اعطا خواهد شد.
شرایط عمومی ثبتنام برای این دوره شامل حداقل سن ۱۸ و حداکثر سن ۲۷ سال است.
اشتغال نداشتن به تحصیل در سایر نهادهای آموزشی و آشنایی با زبان انگلیسی و فناوری های نوین رایانه ای از دیگر شرایط این فراخوان است.
علاقه مندان به ثبت نام می توانند از تاریخ سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ با مراجعه به وبگاه مدرسه ملی سینمای ایران به نشانی www.mmciran.com مراجعه کنند.
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