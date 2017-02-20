لایحه بودجه ۹۶، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: آقای تاجگردون طی مطلبی در حمایت از لایحه بودجه ۹۶ اعلام می‌کند که در بودجه به شدت از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری شده است، این در حالی است که لایحه بودجه این‌گونه نیست؛ افزایش پنج درصدی قیمت بنزین این موضوع را تائید نمی‌کند.

وی با اشاره به گزارش محرمانه کمیسیون امنیت ملی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی گفت: طبق این گزارش، صندوق توسعه ملی همین الان ۷۰۰ میلیون دلار کم دارد، شما از چه منابعی برای سال آینده می‌خواهید خرج کنید؟ اداره کشور طبق این لایحه بر مبنای بدهی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلاتکلیفی برخی درآمدها در لایحه بودجه گفت: برای برخی دستگاه‌ها، درآمد پیش‌بینی شده اما هدف هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است.

ابطحی با انتقاد از عدم افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: برای توسعه مجلس ۱۳۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به بودجه اضافه کردید، اما بودجه وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات فرهنگیان افزایش نیافته است.

وی همچنین از کاهش سهم بودجه‌ای تجهیزات بیمارستان‌ها انتقاد کرد و گفت: گزارش دیوان محاسبات اعلام می‌کند که لایحه بودجه شفاف نیست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بودجه سال ۹۶ به صورت بدبینانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و به صورت خوشبینانه ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.