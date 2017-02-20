دولت برای حل مشکل استان های جنوبی لایحه دوفوریتی به مجلس بفرستد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ شهباز حسنپور بیگلری نماینده مردم سیرجان در مجلس با اشاره به فرمایشات صبح امروز مقام معظم رهبری در خصوص سیل در جنوب کشور و گرد و غبار در خوزستان گفت: دولت و مجلس با لایحه دو فوریتی برای حل مشکل ایجاد شده چارهای بیاندیشند.
در ادامه علی مطهری نماینده مردم تهران که در غیاب لاریجانی به عنوان نایب رئیس مجلس، ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: دولت طی چند روز اخیر در حد توان اقداماتی را انجام داده است، اما نیاز به کارهای اساسی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر دولت نیاز به بودجه دارد، لایحه دوفوریتی به مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی بفرستد تا کارهای اساسی انجام شود و در سالهای آینده مواجه با اینگونه حوادث نباشیم.
در ادامه حسنپور از اقدامات معاون اول رئیسجمهور برای حل مشکل استانهای سیلزده تشکر کرد و در واکنش به اظهارات نماینده خمینیشهر مبنی بر افزایش بودجه مجلس گفت: امکانات نمایندگان در مجلس از یک بهیار هم کمتر است؛ سه نماینده در یک اتاق ۳۰ متری باید جوابگوی مراجعهکنندگان باشند.
وی تصریح کرد: حتی یک نفر هم در کمیسیون تلفیق بودجه نتوانسته پیشنهادات منطقهای مطرح کند و بابت این موضوع از آقای تاجگردون ممنون هستیم.
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