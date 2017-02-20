تغییر در مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران/ سرپرست جدید منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی طی حکمی علی محمد زارع را به عنوان سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران منصوب کرد که در حکم وی آمده است: با توجه به سوابق و تجربه های ارزشمند جنابعالی در زمینه مدیریت هنری به عنوان سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران منصوب می شوید.

ملانوروزی در ادامه این حکم نوشته است: موزه هنرهای معاصر تهران به عنوان یکی از موزه های شاخص هنری جهان مستلزم تقویت جایگاه حرفه ای و هنری و پویایی مستمر است که امیدواریم با تلاش شما، تعامل با هنرمندان، فعالان هنری و همکاران آن مجموعه اهداف و برنامه های پیش رو محقق شود و در این مسئولیت موفق و موید باشید.

علی محمد زارع از سال ۱۳۹۲ تاکنون معاون دفتر هنرهای تجسمی است و پیش از آن نیز معاون دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری بوده است. زارع همچنین در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ مدتی معاونت دفتر هنرهای تجسمی را برعهده داشت.

بنابر روال سال های پیش و دوره های قبلی که مدیرکل هنرهای تجسمی همزمان سرپرستی موزه هنرهای معاصر تهران را برعهده داشت، مجید ملانوروزی نیز از سال ۱۳۹۲ تاکنون مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران است که از این پس سرپرستی موزه را علی محمد زارع بر عهده دارد.