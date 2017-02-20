به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه قرارداد فیلم «نقطه کور» با کف فروش ۴ هفته بعد از فیلم «خوب، بد، جلف» در سرگروه زندگی، «سه بیگانه» با کف فروش چهار هفته برای اکران نوروزی در سرگروه ماندانا ثبت شد.

همچنین اکران فیلم «هلن» از تاریخ ۴ اسفند در سرگروه کوروش خواهد بود و با ثبت قرارداد فیلم «ماجرای نیمروز» با کف فروش ۴ هفته برای اکران نوروزی در سرگروه کوروش این فیلم هم روی پرده می رود.

همچنین فیلم «یک روز بخصوص» با کف فروش ۴ هفته برای اکران نوروزی در سرگروه آزادی درنظر گرفته شد.

حذف سرگروهی سینما آفریقا بنا به اعتراض شورای عالی تهیه‌کنندگان و جایگزینی «سینما قدس» برای سرگروهی بعد از برنامه اکران نوروز ۹۶ از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.

بر این اساس سینما آفریقا فقط تا پایان برنامه اکران نوروزی سرگروه خواهد بود.

تعویض فیلم «شاباش» در سرگروه آفریقا به خاطر کف فروش پایین با فیلم «ماحی» از تاریخ ۴ اسفند و تعویض فیلم «چهار اصفهانی در بغداد» در سرگروه ماندانا به خاطر کف فروش پایین با فیلم «افسونگر» از تاریخ ۴ اسفند نیز از مصوبات جلسه شورای صنفی اکران بود.

اضافه شدن هر دو سالن سینما فرهنگ به چرخۀ اکران فیلم‌های عام به علت کمبود سالن‌های نمایش فیلم نیز مصوب شد.