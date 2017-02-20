شهرستان هرسین ۷۰۰۰ بیکار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه آبادی امروز دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان هرسین اظهار داشت: در حوزه شهرستان هرسین ۱۴۸ روستا داریم که از این تعداد ۱۲۷ روستا دارای سکنه است.

فرماندار شهرستان هرسین با بیان اینکه هفت هزار بیکار در شهرستان هرسین وجود دارد، افزود: این عدد شامل ۳۴ درصد جمعیت فعال ما می‌شود.

شاه آبادی مهمترین معضل شهرستان هرسین را بیکاری دانست و افزود: در شهر بیستون طرح های عمرانی در دست اقدام داریم.

وی بیان کرد: ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای کریدور گردشگری بیستون - طاق بستان اعتبار لحاظ شده، امسال کل اعتبارات ما در حوزه شهرستان ۱۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان است.

شاه آبادی افزود: چهار خطه کردن ابتدای پلیس راه تا شهرستان به طول سه کیلومتر سالهای طولانی است که می گذرد و من همچنان به خاطر عدم تخصیص منابع مشکل داریم.

وی خطاب استاندار گفت: دستور ساماندهی پل دوم چهر را صادر نمایید، موضوع منابع طبیعی در ورودی شهر هرسین که ۸۱۰ قطعه آنجا داریم که منابع طبیعی و ان، جی. اها مانع کار شدند و تقاضا داریم ۷ میلیاردی که آمده برای ادامه مسیر استفاده شود.

شاه آبادی افزود: بحث تصفیه خانه فاضلاب شهر هرسین را داریم که پیش رفت خوبی دارد و ۷۶ کیلومتر از این پروژه ۱۱۶ کیلومتری انجام شده و امید است با تخصیص اعتبارات مناسب تا اوایل تابستان به انجام برسد.

وی در ادامه بیان کرد: آب شرب نیز از مطالبات مردم است ما تا شهریور فرصت را از دست دادیم از شهریور به بعد مطالعات پروژه ذهاب مختلف انجام و پیمان آن در حال نهایی شدن است.

وی افزود: پیچ بسیار خطرناک در جاده نورآباد به هرسین وجود دارد و امکان ورود مسافر از این پیچ خطرناک به داخل هرسین وجود ندارد. اصلاح این ورودی در دستور کار قرار گیرد. همچنین شهرک شهرداری هرسین را داریم که باید ساماندهی شود و ۱۴۰ نفر از مردم منتظر گرفتن پروانه ساخت در این شهرک هستند.

شاه آبادی گفت: بخش خصوصی برای شهربازی دو میلیارد اعتبار گذاشته و باید شرایطی ایجاد شود تا سرمایه گذاران بومی ما رغبت به سرمایه گذاری داشته باشند. بحث ساماندهی سراب هرسین را نیز داریم که پیوست مطالعاتی طرح باید در اختیار ما قرارگیرد.