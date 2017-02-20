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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

ظریف در جمع ایرانیان مقیم مونیخ:

رفتار دولتمردان آمریکایی، نماد دشمنی با مردم ایران است

رفتار دولتمردان آمریکایی، نماد دشمنی با مردم ایران است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رفتار دولتمردان آمریکایی، موجب بطلان ادعاهای آنها و نماد دشمنی با مردم ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در پنجاه و سومین کنفرانس امنیت مونیخ در این شهر به سر می برد، بعد از ظهر روز گذشته(۱ اسفند) در نشست صمیمی با جمعی از ایرانیان مقیم دو ایالت «بایرن» و «بادن وورتمبرگ» اظهار داشت: حضور ایرانیان در خارج از کشور، ظرفیتی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی است.  ایرانیان، نماد فرهیختگی، کوشش، صداقت و قانون مداری هستند.

وی با اشاره به موضوع محدودیت ورود ایرانیان به آمریکا افزود: رفتار دولتمردان آمریکایی،  موجب بطلان ادعاهای آن ها و نماد دشمنی با مردم ایران است.

ظریف در ادامه با تحسین مقاومت و ایستادگی مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران را برآمده از آرا و حمایت مردم دانست و تصریح کرد: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت خود نشان داده اند که تهدید را برنمی تابند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت ایرانیان مقیم آلمان گفت: وظیفه کلیه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دفاع از حقوق ایرانیان و حمایت از کارآفرینان و متخصصان ایرانی در راستای توسعه همکاری های اقتصادی وعلمی است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تلاش ها باید در حوزه جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری و در راستای کمک به اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، برخی از ایرانیان حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موضوعاتی چون اهمیت توجه به گردشگری و سرمایه گذاری در بخش هتل اهمیت تبلیغات و معرفی بهینه فرهنگ و تمدن ایرانی، لزوم توجه بیشتر به همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، اهمیت مراکز فرهنگی و هنری ایرانی، توجه به فرزندان نسل سوم ایرانیان، مشکلات سرمایه گذاری و فضای کسب و کار و برخی مشکلات در زمینه تامین مالی پروژه ها از منابع خارجی پرداختند. وزیر امور خارجه کشورمان نیز توضیحات لازم را در پاسخ به نکات مطرح شده ارائه کرد.

کد مطلب 3912594

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