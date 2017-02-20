رفتار دولتمردان آمریکایی، نماد دشمنی با مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در پنجاه و سومین کنفرانس امنیت مونیخ در این شهر به سر می برد، بعد از ظهر روز گذشته(۱ اسفند) در نشست صمیمی با جمعی از ایرانیان مقیم دو ایالت «بایرن» و «بادن وورتمبرگ» اظهار داشت: حضور ایرانیان در خارج از کشور، ظرفیتی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی است. ایرانیان، نماد فرهیختگی، کوشش، صداقت و قانون مداری هستند.

وی با اشاره به موضوع محدودیت ورود ایرانیان به آمریکا افزود: رفتار دولتمردان آمریکایی، موجب بطلان ادعاهای آن ها و نماد دشمنی با مردم ایران است.

ظریف در ادامه با تحسین مقاومت و ایستادگی مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران را برآمده از آرا و حمایت مردم دانست و تصریح کرد: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت خود نشان داده اند که تهدید را برنمی تابند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت ایرانیان مقیم آلمان گفت: وظیفه کلیه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دفاع از حقوق ایرانیان و حمایت از کارآفرینان و متخصصان ایرانی در راستای توسعه همکاری های اقتصادی وعلمی است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تلاش ها باید در حوزه جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری و در راستای کمک به اشتغال و بهبود معیشت مردم باشد.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، برخی از ایرانیان حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موضوعاتی چون اهمیت توجه به گردشگری و سرمایه گذاری در بخش هتل اهمیت تبلیغات و معرفی بهینه فرهنگ و تمدن ایرانی، لزوم توجه بیشتر به همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی، اهمیت مراکز فرهنگی و هنری ایرانی، توجه به فرزندان نسل سوم ایرانیان، مشکلات سرمایه گذاری و فضای کسب و کار و برخی مشکلات در زمینه تامین مالی پروژه ها از منابع خارجی پرداختند. وزیر امور خارجه کشورمان نیز توضیحات لازم را در پاسخ به نکات مطرح شده ارائه کرد.