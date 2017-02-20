پیام رزمایش پیامبر اعظم(ص)، ایستادگی در برابر هر تهدیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز رزمایش دفاعی امنیتی پیامبر اعظم ۱۱ که صبح امروز(۲ اسفند) در کویر مرکزی کشور آغاز شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از پرتاب راکت و شلیک توپخانه های دور برد در رزمایش پیامبر اعظم ۱۱، مشاهده اثر بخشی آموزش در نیرویی که آموزش های توپخانه را فرا گرفتند و نیز ارزیابی این نیروها است.

وی افزود: امروز راکت های هوشمند و نقطهزن در کلاس های مختلف با موفقیت پرتاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند که این نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد.

سردار پاکپور هدف از این رزمایش را نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: پیام رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۱ این است که در هر لحظه آمادگی خود را اعلام می کنیم تا در برابر هر تهدیدی ایستادگی می کنیم.

رزمایش پیامبر اعظم ۱۱ صبح امروز با اعلام رمز «یا رسول الله» در منطقه کویر مرکزی کشور آغاز شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.