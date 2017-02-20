حرفه ای ها در تالار رودکی کنسرت می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره موسیقی دانشجویان صبا که روز ۳۰ بهمن ماه کار خود را با حضور چند گروه موسیقی آغاز کرده، طی روزهای آینده میزبان علاقه مندان موسیقی با چند اجرای مختلف می شود.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی دبیرخانه جشنواره موسیقی صبا ساعت ۲۰ روز سه شنبه سوم اسفند ماه رسیتال پیانوی دلبر حکیم آوا در تالار رودکی تهران برگزار می شود. ضمن اینکه روز چهارشنبه چهارم اسفند ماه کنسرت نوجوان ایران به رهبری ارکستر شهرام توکلی، روز پنجشنبه ۵ اسفند ماه کنسرت مارتین کولشتت پیانیست و آهنگساز مطرح آلمانی و پیمان یزدانیان و روز جمعه ۶ اسفند ماه نیز رسیتال فیروزه نوایی ساعت ۲۰ در تالار رودکی میزبان دوستداران موسیقی هستند.

نخستین دوره‌ جشنواره موسیقیِ صبا شنبه ۳۰ بهمن ماه با حضورِ جمعی از دانشجویانِ و مدیران دانشکده موسیقیِ دانشگاهِ هنر در سالنِ استاد سمندریان تماشاخانه‌ِ ایرانشهر برگزار شد. این جشنواره به مدتِ یک هفته تا تاریخ ۷ اسفندماه با اجرای برنامه هایِ مختلف از جمله اجراهایِ رقابتی، جنبی و ورکشاپ اجرا میزبان مخاطبان می شود.

مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز روز شنبه هفتم اسفند در تالار وحدت تهران برگزار می شود.