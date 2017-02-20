انتقاد از حضور بی دلیل وزرا درجلسه استیضاح آخوندی

احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه استیضاح عباس آخوندی گفت: استیضاح وزیر راه باهمه حواشی و گفت و شنودها گذشت اما از بین آنها چیزی که بیشتر از هرچیز نظرها رابه خود جلب کرد، حضور همه اعضای هیات دولت بجز شخص رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسید یا دیروز روز تعطیل هیات دولت بوده است و یا کاری مهمتر از استیضاح یک وزیر در کشور وجود نداشته و یا بحمدالله همه امورات کشور بر وفق مراد است افزود: گویا اقتصاد کشور از شر رکود و بیکاری و تورم خلاص شده‌است و چرخ کارخانه ها میچرخد و دیگر اثری از اختلاس و فساد و تبعیض در کشور نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: در شرایطی که کشور دچار مشکلات متعدد است و بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیز در جای جای کشور مزید سایر مشکلات مردم شده و از سوی دیگر کارهای ریز و درشت متعددی برای زدودن گردو غبار رنج و فقر و استضعاف از چهره‌ی هم میهنانمان بر زمین مانده چرا باید همه‌ی هیات دولت از اسحاق جهانگیری تا تک تک وزیران و حتی رئیس بنیاد شهید با فراغ بال در جلسه استیضاح حضور یابند؟

آزادی خواه با طرح اسن شوال که چرا وزرایی که حضورشان در مجلس به هیچ عنوان لازم نیست باید وزارتخانه متبوع خود را رها کرده و یک روز کاری که می‌توانست صرف خدمت گردد را به حضور بیهوده در مجلس اختصاص دهد تصریح کرد: تصور کنید در یک روز کاری چه میزان کار و گره را میتوان گشود که متاسفانه هیات دولت از آن غفلت نمود.

این نماینده مجلس گفت: رفتن یا ماندن یک وزیر حتی به اندازه یک ثانیه محنت کشیدن مردم خوزستان اهمیت ندارد و ای کاش جلسه‌ی این هفته هیات دولت به صورت اضطراری در خوزستان برگزار می‌شد.