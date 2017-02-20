به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی، مسئول ستاد برگزاری همایش ملی حوزه انقلابی عصر دوشنبه در نشست خبری که در ستاد همایش ملی حوزه انقلابی برگزار شد، با اشاره به ضرورت برگزاری این همایش، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اواخر سال ۹۴ در جمع مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه در خصوص حوزه انقلابی سخنرانی کردند و برای اینکه این سخنان به مرور زمان فراموش نشود، همایش‌هایی برگزار شد تا منویات مقام معظم رهبری اجرایی شود.

وی ادامه داد: ملت ایران وفاداری خود را نسبت به انقلاب اسلامی در طول تاریخ چهار دهه انقلاب نشان دادند و در واقع ملتی نمونه هستند، اما نگرانی نسبت به آینده تاریخ وجود دارد، چرا که ما نمی‌دانیم آینده تاریخ چه می‌شود بنابراین باید از اندیشه‌های انقلابی مراقبت کنیم تا تا تجربه‌های تلخ تکرار نشود.

تداوم و استمرار اندیشه انقلابی در حوزه‌های علمیه

رئیس دفتر سیاسی اجتماعی حوزه‌های علمیه افزود: الهام بخشان عصر انقلاب اسلامی روحانیون حوزه‌های علمیه بودند و حوزه علمیه باید به عنوان ادامه دهندگان این الهام بخشی مدیریت نظام حکومتی را به عهده بگیرند.

حجت الاسلام زمانی گفت: حوزه‌های علمیه در صورتی می‌توانند مدیریت معنوی و انقلابی نظام اسلامی را به عهده بگیرند که آگاه، فعال، معتقد و با بصیرت به این ارزش‌ها باشند.

وی اضافه کرد: مفهوم حوزه انقلابی به این معنا نیست که حوزه‌های ما انقلابی نیست، بلکه منظور تداوم و استمرار اندیشه انقلابی در حوزه‌های علمیه برای نسل‌های آینده است.

مسئول ستاد برگزاری همایش ملی حوزه انقلابی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دفترسیاسی- اجتماعی حوزه‌های علمیه برای پیگیری دستورات مقام معظم رهبری تأسیس شده است، بیان کرد: تبیین ارزش‌های سیاسی انقلاب برای حوزویان و جامعه انقلابی، یافتن راهکارهای درمان دردها و امراض روحی و آسیب‌های اجتماعی نیز از وظایف دفتر سیاسی - اجتماعی حوزه‌های علمیه است.

اهداف برگزاری همایش ملی حوزه انقلابی و محورهای این همایش

در ادامه این نشست خبری حجت الاسلام علی همت بناری، دبیر علمی همایش ملی حوزه انقلابی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش، اظهار داشت: لبیک گویی به ندای مقام معظم رهبری با توجه به تأکیدات ایشان نسبت به لزوم استمرار و تقویت بعد انقلابی‌گری حوزه‌های علمیه، تبیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های حوزه انقلابی، دستیابی به راهکارهایی برای داشتن حوزه انقلابی و گفتمان سازی و زنده نگه داشتن دیدگاه‌های مقام معظم رهبری از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

وی با بیان اینکه در راستای برگزاری این همایش با اساتید برجسته مصاحبه‌هایی انجام شده که به چاپ می‌رسد، ادامه داد: مبانی و اصول حوزه انقلابی، مؤلفه‌ها و شخاص‌های حوزه انقلابی، چالش‌ها و آسیب‌شناسی حوزه انقلابی، راهبردها و راه کارهای تقویت و پیشرفت حوزه انقلابی و دستاوردهای حوزه انقلابی، محورهای برگزاری همایش ملی حوزه انقلابی است که در موضوعات تفصیلی فراخوان مقاله شد.

دبیر علمی همایش ملی حوزه انقلابی گفت: این همایش به همت مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، جامعه المصطفی العالمیه، جامعه الزهرا، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت حوزه علمیه، مدیریت پژوهش و تحقیقات کاربردی روحانیت، مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه مسجد سلیمان مقیم در قم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام بناری با اشاره به اینکه این همایش پنجم اسفندماه در نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود، تصریح کرد: نوبت صبح همایش در سالن همایش‌های مدرسه دارالشفاء با حضور طلاب برادر و نوبت عصر در سالن همایش‌های جامعه الزهرا با حضور طلاب خواهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در نوبت عصر این همایش از خدمات مرحوم آیت الله شرعی موسس و بنیانگذار حوزه‌های علمیه نیز تقدیر می‌شود، بیان کرد: این همایش با سخنرانی آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری و آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار خواهد شد.

دبیر علمی همایش ملی حوزه انقلابی با بیان اینکه برپایی نمایشگاهی در مورد آثار مربوط به حوزه انقلابی نیز از برنامه‌های جانبی این همایش است، گفت: در مدت کمتر از سه ماه یکصد مقاله به دبیرخانه همایش رسید و هر مقاله توسط سه نفر ارزیاب بررسی شد که ۱۰ مقاله به عنوان مقاله برتر برای تقدیر انتخاب شدن و ۲۰ مقاله نیز در یک جلد کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای به چاپ می‌رسد.