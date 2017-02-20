فصل تازه ای در رابطه با آمریکا گشوده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، نخست وزیر ترکیه طی سخنانی از آغاز فصل تازه ای از روابط کشورش با آمریکا در دوران رئیس جمهوری ترامپ خبر داد.

بنعلی ایلدریم گفت: ما در حال گشودن صفحه ای جدید (از روابط) با دولت آمریکا هستیم که آنها آن را روزی تازه می خوانند.

وی همچنین با اشاره به نبرد الباب و چگونگی شکل گیری و آغاز نبرد با داعش در رقه و آزادسازی این استان به کمک مخالفین دولت سوریه موسوم به ارتش آزاد سوریه، گفت که این عملیات نیز مانند عملیات الباب خواهد بود.

ایلدریم گفت: ما همین حالا هم عناصری نظامی در منطقه داریم که از ارتش آزاد سوریه حمایت می کند. به احتمال زیاد آنها (نظامیان ترکیه) این حمایت را انجام خواهند داد.

نخست وزیر ترکیه اما در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که اگر آمریکا بر لزوم شرکت گروه شبه نظامی «وای پی جی» در عملیات آزادسازی رقه اصرار کند، واکنش آنکارا چه خواهد بود، گفت: من چنین نظری (از سوی آمریکا) دریافت نکرده ام. آنها در فرآیند ارزیابی قرار دارند. باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

گفتنی است ایلدریم پیشتر از نیت کشورش برای شرکت در ائتلاف ضد داعش برای آزادسازی رقه خبر داده بود.