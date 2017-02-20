دومین ایده‌ بازار شهری با مشارکت دانشگاهیان و فعالان حوزه شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی با اشاره به برگزاری دومین ایدهبازار شهری، رویدادی برای اجرایی شدن ایدهها گفت: شهرداری تهران همواره از راهکارهای خلاقانه و مشارکت شهروندان در بهبود وضعیت کالبدی و اجتماعی شهرها استقبال کرده و تقویت راههای این همافزایی را مد نظر داشته است.
وی عنوان کرد: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران به منظور افزایش اثربخشی خدمات ارائه شده به شهروندان و هم چنین پرورش ایدههای کاربردی مطابق با نیازهای مدیریت شهری دومین ایده بازار شهری را با مشارکت نخبگان دانشگاهی و فعالان حوزه شهری طرحی ریزی و اجرایی خواهد کرد.
فرهادی خاطر نشان کرد : تحقق اثربخشی این رویداد ناگزیر از مشارکت تمامی ذی نفعان در این عرصه است و لذا در مدل طراحی شده در دومین ایده بازار شهری ، شورایاریهای محلات نقطه تمرکز اصلی بوده و برنامه عملیاتی ایده بازار به گونهای تدوین یافته است که ایدههای برتر در سطح محلات اجرایی شوند تا مردم بتوانند نتیجه مشارکت را به صورت ملموس حس نمایند.
معاون علم و فناوری مرکز مطالعات تاکید کرد : ایدههای ارائه شده به ایده بازار علاوه بر خلاقانه و نوآور بودن باید از قابلیت اجرایی مناسب برخوردار بوده و عملیاتی باشند
وی افزود : مرکز مطالعات از فرهیختگان ، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم جهت مشارکت و همفکری در ایده بازار شهری و تلاش برای ساختن شهری شایسته از تمامی شهروندان عزیز دعوت بعمل میآورد.
گفتنی است که مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، نخستین جشنواره ایده بازار تخصصی شهرداری تهران را در سال ۹۵ برگزار کرد و در بهار سال ۹۶ شاهد برگزاری دومین ایده بازار شهری با حضور نخبگان و علاقمندان به مباحث مدیریت شهری خواهیم بود .
