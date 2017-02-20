استقلال برابر الاهلی شکست خورد/ غافلگیری عجیب شاگردان منصوریان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مرحله گروهی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز دوشنبه با دیدار تیم های استقلال ایران و الاهلی امارات پیگیری شد که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک تیم اماراتی به پایان رسید. «دیوپ» در دقیقه ۴۵ و ۹۰ برای الاهلی و امید ابراهیمی(۷۴) برای استقلال گل زدند.

در این دیدار که از گروه A مرحله گروهی در ورزشگاه شیخ راشد دبی برگزار شد دو تیم در نیمه اول بازی متعادل و کم حادثه ای را به نمایش گذاشتند که موقعیت های میزبان اماراتی کمی بیشتر از استقلال بود.

این تیم در یکی از معدود موقعیت هایی که به دست آورد روی یک ضربه ایستگاهی دروازه استقلال را با خطر جدی مواجه کرد اما سیدمهدی رحمتی این ضربه را دفع کرد.

الاهلی در بهترین موقعیت خود که در دقیقه ۴۰ ایجاد شد می توانست دروازه مهمان خود را باز کند اما مهاجمان این تیم از اشتباه علی قربانی خوب استفاده نکردند و در دو رفت و برگشت توپ را به بدن مدافع استقلال کوبیدند.

درحالی که داور برای نیمه اول یک دقیقه وقت اضافه گرفته بود تیم الاهلی روی یک ضربه کرنر و اشتباه مدافعان استقلال در دفع توپ توسط «دیوپ» به گل برتری دست پیدا کرد.

با شروع نیمه دوم شاگردان منصوریان نمایش بهتری نسبت به نیمه اول و نسبت به حریف داشتند و کمی با برنامه تر حملاتشان را روی دروازه میزبان پی ریزی کردند. هر چند در دقایق ابتدایی این نیمه دوم نتوانستند موقعیت خطرناکی ایجاد کنند امابالاخره در دقیقه ۷۴ مزد برتری شان را گرفتند.

در این دقیقه خسرو حیدری توپ خوبی را داخل محوطه جریمه الاهلی ارسال کرد که توپ پس از عبور از روی سر کاوه رضایی به امید ابراهیمی رسید و این بازیکن با ضربه ای سرضرب و دقیق دروازه الاهلی را باز کرد تا کار دو تیم به تساوی کشیده شود.

در دقیقه پایانی این دیدار بازهم استقلال مثل نیمه اول دروازه خود را باز شده دید. در این دقیقه ارسال بلند روی دروازه استقلال را «دیوپ» با سر به سمت دروازه زد که رحمتی نتوانست مهار درستی داشته باشد و توپ دفع شده او به تور دروازه چسبید.