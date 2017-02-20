زنگنه با حیدر العبادی دیدار کرد/همکاری در زمینه انرژی محورگفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «بیژن زنگنه» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در سفر به بغداد با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، حیدر العبادی و زنگنه همکاری مشترک بین دو کشور در زمینه های نفت، گاز و برق و همچنین رفع موانع پیش روی توسعه همکاری ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در همین راستا، دفتر حیدر العبادی طی بیانیه ای اعلام کرد که نخست وزیر عراق روز دوشنبه در دفترش با بیژن زنگنه و هیات همراه وی دیدار کرد.

این بیانیه می افزاید که دو طرف همکاری بین تهران و بغداد در زمینه های نفت، گاز و برق و همچنین رفع موانع پیش رو برای گسترش همکاری های مشترک را بررسی کردند و پیشنهادات متعددی در این زمینه ارائه گردید.

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با العبادی مراتب حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق در زمینه مبارزه با تروریسم را ابلاغ نمود.

وزارت نفت عراق روز دوشنبه از اجرای یادداشت تفاهم همکاری با ایران پیرامون همکاری مشترک در زمینه های نفت و گاز خبر داده و افزود ایران آمادگی خود را برای اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان عراقی در تخصص های نفتی اعلام کرده است.