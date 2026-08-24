به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در این مسابقات تیم ایران با ۴ ورزشکار خانم و ۶ ورزشکار مرد به میدان خواهد رفت. ملی‌پوشان پیکلبال کشورمان در گروه دوم با تیم‌های آمریکا (قهرمان دوره قبلی این مسابقات) ساموآ و بولیوی همگروه خواهند بود.

امیر جدیدی فر و انوشا شاهقلی (تهران)، مسعود پیروزی و روزبه فرجی (گلستان)، دانیال حاجیوند و رادین فهیمی (البرز) در تیم مردان و هانیه هویدا (یزد)، مدیا مسگری (تهران)، نگار سعیدی (گلستان) و زهرا خوش خو (فارس) تیم زنان کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

محمد رضا صافی به عنوان سرپرست، مهدی لیاقت (سرمربی)، مسعود کارخانه (مربی بدنساز) و مهدی مولایی باروق مسئول رسانه این تیم را همراهی خواهند کرد.